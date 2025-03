Alertan por riesgo de erupción y sismos en Mendoza y Chile debido al incremento de la actividad del volcán Tupungatito

La actividad sísmica en el volcán Tupungatito, ubicado en la cordillera de los Andes, en la frontera entre Chile y Mendoza, volvió a captar la atención de los geólogos y autoridades de la región cuyana y también de los expertos en chilenos.

Con más de 20 sismos menores registrados en los últimos días, el monitoreo del volcán se intensificó debido a los riesgos que podrían derivarse de estos eventos. Aunque la situación aún no se considera alarmante, el aumento de la actividad sísmica generó preocupación sobre una posible erupción, que podría afectar tanto a Chile como a Argentina.

El volcán Tupungatito es parte de la cadena volcánica en la cordillera de los Andes, en la frontera de Mendoza y Chile, y está ubicado en la comuna chilena de San José de Maipo, a 8 km al sudoeste del volcán Tupungato y a unos 75 km de Santiago.

Este volcán experimentó una creciente actividad sísmica que, según el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) de Chile, está relacionada con el fracturamiento de rocas en las zonas cercanas.

Este volcán de 5.682 m de altura, presenta una intensa y permanente actividad fumarólica en la actualidad y alberga tres lagos cratéricos en su cima que muestran un intenso burbujeo de gas.

A pesar de esta actividad, tanto Sernageomin como el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) emitieron un “alerta verde”, lo que indica que el volcán está en un estado de reposo o con actividad superficial leve. Esto se traduce en un monitoreo constante sin una amenaza inmediata, aunque con la precaución de que la situación podría evolucionar en el futuro cercano.

“El volcán Tupungatito está incluido en la Red Nacional de Vigilancia Volcánica de Sernageomin, por lo que cuenta con estaciones sismológicas. Los diferentes tipos de sismos son un indicador de actividad volcánica y eso permite que esté constantemente monitoreado, explicó el volcanólogo del Instituto Milenio Ckelar Volcanes y académico de Geofísica de la U. de Chile, Daniel Díaz, en el diario chileno La Tercera.

Y agregó que si bien los sismos son esperables en la dinámica un volcán activo, hay que estar atento a lo que pueda pasar en las próximos días y meses, porque pertenece a una cadena volcánica (Los Andes del Sur) que es muy activa y que presenta periódicamente erupciones muy grandes.

El aumento de sismos no significa necesariamente que se esté preparando una erupción. Según el geólogo Eduardo Morgado, experto en geología de la Universidad Mayor de Chile, los temblores no se originaron directamente bajo el volcán, lo que hace difícil establecer una relación directa entre estos sismos y la actividad volcánica. “Es importante ser muy cautos al respecto, ya que los sismos aún no fueron completamente vinculados al volcán”, explicó Morgado.

Sin embargo, en caso de que el volcán entre en erupción, el experto cree que sería una erupción pequeña, mucho menor a la de eventos significativos como la erupción del volcán Chaitén en 2008.

Aunque el volcán Tupungatito tuvo varias erupciones menores en el pasado, las más recientes ocurrieron entre 1959 y 1986. Desde entonces, la actividad fue moderada. De hecho, el volcán es parte de un sistema geológico más amplio que presenta periódicamente erupciones, pero las últimas grandes erupciones ocurrieron hace varias décadas. Las autoridades enfatizaron que no se espera una erupción inminente, pero la vigilancia continua es esencial debido a la impredecibilidad de la actividad volcánica.

Una posible erupción de Tupungatito traería consigo varios peligros, entre ellos flujos de lava, eyección de fragmentos volcánicos (piroclastos) y la generación de lahares, que son flujos de lodo volcánico que podrían tener un impacto en las comunidades cercanas, como San José de Maipo, una comuna ubicada a pocos kilómetros del volcán. Además, los expertos también alertan sobre el riesgo de la liberación de cenizas volcánicas, que podrían afectar áreas cercanas, dependiendo de la dirección del viento.

