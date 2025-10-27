Alertan por lluvias fuertes en Catamarca desde esta noche de lunes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este lunes una alerta por tormentas y lluvias de variada intensidad que afectará a gran parte del territorio de Catamarca. El organismo advirtió que las precipitaciones podrían ser persistentes y, por momentos, de carácter fuerte, con acumulados que oscilarán entre 25 y 40 milímetros, aunque podrían superarse de forma puntual en determinadas áreas.

Según el reporte oficial, el fenómeno alcanzará a los departamentos de Ambato, Ancasti, Capayán, Capital, El Alto, Fray Mamerto Esquiú, La Paz, Paclín, Santa Rosa, Valle Viejo y la zona serrana de Pomán. El aviso incluye tanto sectores de valles como áreas montañosas, donde las condiciones del terreno favorecen el desarrollo de lluvias más abundantes.