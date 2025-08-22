Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Alertan por la expansión de un virus que puede debilitar o incapacitar a las personas

A medida que el cambio climático genera hábitats más propicios para la proliferación de mosquitos, un virus transmitido por insectos que puede debilitar o incapacitar a las personas infectadas durante años está ganando terreno en diversas regiones del planeta.

En lo que va de 2025 se reportaron más de 240.000 casos de chikungunya en el mundo. Solo en América Latina se confirmaron 200.000, mientras que en China se registraron 8.000, los primeros contagios en la historia del gigante asiático. El gobierno chino desplegó de urgencia medidas sanitarias similares a las implementadas durante la pandemia de Covid-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que los actuales patrones de transmisión son comparables a los del brote global de hace 20 años, que infectó a medio millón de personas y provocó un aumento significativo de nuevas formas de discapacidad.

Dolor incapacitante y consecuencias económicas

Aunque rara vez resulta mortal, la chikungunya provoca dolor articular intenso y prolongado, además de debilitamiento general. “Hay personas que trabajaban, que no tenían ninguna discapacidad, y que de un día para otro ni siquiera tienen fuerza para tipear en el teléfono o sostener un cuchillo de cocina con la mano”, explicó la doctora Diana Rojas Álvarez, directora de los trabajos sobre chikungunya en la OMS.

“Es un virus que realmente afecta la calidad de vida de las personas y también la economía de los países”, añadió. Según los expertos, este impacto no solo se traduce en sufrimiento individual, sino también en sistemas de salud más saturados y en mayores costos sociales.

El infectólogo Scott Weaver, director científico del Laboratorio Nacional de Galveston en Texas, reforzó la preocupación: “Los niveles de mortalidad son bajos, pero la chikungunya igual nos preocupa mucho porque deja a las personas debilitadas y doloridas durante meses o incluso años”.

Un virus difícil de erradicar

La chikungunya pertenece a la misma familia que el zika y el dengue, y es transmitida por los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus. Entre cuatro y ocho días después de la picadura, los síntomas más comunes son fiebre, dolor articular y sarpullido.

A diferencia del dengue y el zika, que pueden cursar sin síntomas, la mayoría de los infectados con chikungunya se enferman. “Y el precio que se cobra no es solo individual, sino también social, porque sobrecarga los sistemas de salud, causa daño económico y aumenta la demanda de cuidadores, entre otras muchas cosas”, añadió Weaver.

El dolor articular puede cronificarse en hasta el 40% de los casos, dejando secuelas incapacitantes durante meses o incluso años. Entre 2005 y 2007, un brote en India fue responsable de dos tercios de las discapacidades registradas en el país, superando a enfermedades como cáncer, artritis o diabetes.

Una amenaza global en expansión

Para fines de 2024, la transmisión del virus había sido reportada en 199 países de todos los continentes, excepto la Antártida. La OMS estima que 5.600 millones de personas viven en áreas de riesgo.

El cambio climático acelera la propagación de los mosquitos por dos vías: temperaturas más cálidas y húmedas que favorecen su reproducción, y fenómenos extremos que aumentan criaderos o desplazan poblaciones hacia zonas con infraestructura deficiente.

Weaver sostuvo que “no creo que en Estados Unidos vayan a producirse brotes masivos de chikungunya, porque en las zonas cálidas del país la gente usa aire acondicionado y pasa mucho tiempo en interiores. Pero en lugares como China y el Cono Sur de Sudamérica, el aumento de las temperaturas tendrá un impacto fuerte”.

Vacunas y prevención

Actualmente existen dos vacunas contra la chikungunya, aunque en cantidades limitadas y con un costo elevado: en Estados Unidos, la más reciente cuesta alrededor de 270 dólares por dosis. Países como Paraguay o Brasil, donde los brotes han sido masivos, carecen de acceso masivo a estos inmunizantes.

Mientras tanto, la prevención sigue siendo la principal herramienta. La OMS recomienda eliminar criaderos de mosquitos y evitar picaduras, mientras que gobiernos como el de China ya despliegan brigadas casa por casa para detectar agua estancada.

El virus, identificado por primera vez en los años 50 en Tanzania, demostró su capacidad de expansión global en las últimas décadas, desde África y Asia hasta América y Europa. Con el cambio climático como aliado, su presencia continúa en ascenso y representa un desafío sanitario y social de escala mundial.

  • Alertan por la expansión de un virus que puede debilitar o incapacitar a las personas

    Alertan por la expansión de un virus que puede debilitar o incapacitar a las personas

    A medida que el cambio climático genera hábitats más propicios para la proliferación de mosquitos, un virus transmitido por insectos que puede debilitar o incapacitar a las personas infectadas durante años está ganando terreno en diversas regiones del planeta. En lo que va de 2025 se reportaron más de 240.000 casos de chikungunya en el mundo. Solo en América Latina se…

  • El Gobernador Raúl Jalil recibió a ejecutivos de Glencore luego del anuncio de solicitud de adhesión de Agua Rica al RIGI

    El Gobernador Raúl Jalil recibió a ejecutivos de Glencore luego del anuncio de solicitud de adhesión de Agua Rica al RIGI

    El gobernador Raúl Jalil recibió este viernes al CEO de Glencore Argentina, Martín Pérez de Solay, y el country manager, Juan Donicelli, luego de que la compañía solicitara la adhesión al Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI) de sus proyectos de cobre en la Argentina. El encuentro reafirmó la disposición del Gobierno y de…

  • Detienen en Catamarca a un joven de 22 años con marihuana en Valle Viejo

    Detienen en Catamarca a un joven de 22 años con marihuana en Valle Viejo

    Anoche, a las 20:25, luego de una ardua tarea investigativa, numerarios de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia materializaron una medida Judicial en un inmueble ubicado en calle Los Brachos S/N° Departamento Valle Viejo. Al irrumpir en la vivienda, los investigadores secuestraron dos envoltorios de plástico con una sustancia herbácea compuesta por hojas, flores…

  • Catamarca/Ahora: chocaron dos camiones en El Portezuelo

    Catamarca/Ahora: chocaron dos camiones en El Portezuelo

    Un siniestro vial ocurrió esta tarde de viernes en Ruta Nacional Nº 38, en la Cuestecilla El Portezuelo. Por causas a establecer, colisionaron dos camiones, quedando uno de ellos en la calzada. Vialidad Nacional recomienda reducir la velocidad en el lugar y prestar atención a las señales preventivas.

  • Consultorio de Seguimiento del Prematuro implementa la Telemedicina en Catamarca

    Consultorio de Seguimiento del Prematuro implementa la Telemedicina en Catamarca

    El Ministerio de Salud de la provincia, trabaja continuamente en acciones que generen accesibilidad al sistema de salud pública en toda la provincia, especialmente en el interior. En este contexto, el equipo de Salud avanza en la implementación de la Telemedicina con el objetivo de reforzar la atención presencial. El equipo del Consultorio de Seguimiento…

  • Contundente respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto, con elogios a su “velocidad natural” y la mirada para el 2026

    Contundente respaldo de la Fórmula 1 a Franco Colapinto, con elogios a su “velocidad natural” y la mirada para el 2026

    A una semana de que se reinicie la actividad de la Fórmula 1, la Máxima volvió a respaldar el trabajo de Franco Colapinto en Alpine. Después de varios análisis en donde hizo hincapié en las dificultades que tuvo al competir con un monoplaza A525 que tiene grandes falencias, la categoría reina puntualizó en las cualidades que demostró el argentino desde su debut…