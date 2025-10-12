Encontraron al nene de 5 años que era buscado luego de que asesinaran a su mamá y su abuela en Córdoba

La Policía encontró este domingo al menor de 5 años que era intensamente buscado tras el doble femicidio ocurrido el sábado en la localidad de Villa Serrana, en la ciudad de Córdoba, que tenía como principal sospechoso a su padre. Mediante un comunicado, se informó que la desaparición del menor estaba vinculada al doble homicidio de su mamá, Luna Giardina, y de su abuela materna, Mariel Zamudio, ocurrido el mismo día por la mañana, en una casa ubicada en San Pedro Toyos y Chimu.

Gerardo Reyes, de la Fiscalía de Instrucción de Violencia Familiar y de Género 2, está a cargo de la investigación y los pedidos de captura a Interpol. Se sospecha que quien cometió los asesinatos y se llevó al niño es el padre, Pablo Laurta, de nacionalidad uruguaya. Creen que intenta pasar a ese país. La investigación avanza bajo secreto de sumario, indicaron fuentes oficiales.

Los investigadores, que trabajan desde ayer por la noche, intentan dar con la ruta de un auto de aplicación que se habría tomado el hombre luego de dispararle a su ex pareja y a su ex suegra. Por otro lado, el ministro de Seguridad de la provincia, Juan Pablo Quinteros, viaja al lugar para seguir de cerca la búsqueda.

Interpol trabaja en una notificación amarilla por la búsqueda del nene y en la roja del padre por el secuestro y los femicidios.

El doble crimen y la sustracción del nene se descubrió tras un llamado al 911 que daba cuenta de detonaciones de arma de fuego. Cuando la Policía llegó, encontró los cuerpos. Pedro, que vive en ese domicilio, ya no estaba.