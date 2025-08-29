Alerta Roja en Catamarca por incendios y los fuertes vientos

La provincia atraviesa una de las etapas más críticas del año en materia de incendios forestales. Al 28 de agosto de 2025, se registran 84 focos en lo que va del año, un 15% menos que en el mismo período de 2024. Sin embargo, la superficie arrasada por el fuego apenas muestra una reducción del 7%, porcentaje que podría esfumarse si el incendio en la zona de Aconquija sigue avanzando.

La preocupación es máxima: se cumplen nueve días consecutivos de combate contra el fuego, con 22 focos activos en distintos puntos del territorio. La situación pone al límite a los equipos de brigadistas y voluntarios que, desde hace más de una semana, trabajan en jornadas extenuantes.

En este contexto, rige Alerta Roja por incendios forestales. Las autoridades explicaron que el riesgo extremo responde a la combinación de intensos vientos, baja humedad relativa y un aumento sostenido de la temperatura, condiciones que favorecen la rápida propagación de las llamas.

Desde el área ambiental insistieron en la necesidad de responsabilidad ciudadana y remarcaron que el 95% de los incendios tienen origen en la acción humana, ya sea por descuido o intencionalidad.

“Cada día sin fuego es una victoria colectiva”, sostienen los brigadistas, que apelan a la conciencia social para evitar nuevos focos en medio de un escenario que, pese a las cifras en baja, se mantiene al rojo vivo.