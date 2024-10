Alerta por la “piedra rosa”: preocupa el consumo de drogas en Jujuy

Considerando que una referente social de barrio Alto Comedero dijo que detectaron consumo de estupefacientes en niños de 7 años, la jueza de menores e integrante del Consejo Consultivo de Salud Mental de Jujuy, Pilar Medina, dijo que “esta problemática varió mucho en ciudades donde antes podíamos decir que no existía el consumo de sustancias prohibidas. El mayor problema que tenemos en la provincia es el alcohol; los chicos empiezan a beber muy chiquitos”.

También se refirió a la “piedra rosada”: “lo que más nos preocupa es el consumo de piedra base cocaína; es una piedra rosada, muchos padres la verán y no sabrán que se trata de droga. Es como una piedra de color rosado, cocaína rosa, y tiene otras sustancias sintéticas mezcladas que, lamentablemente, destruyen el cerebro. Antes no se vendía en Jujuy, y se la consigue muy fácilmente. No es barata, pero llega a muchísima gente. Es altamente adictiva: la segunda vez (que se consume) ya produce adicción”.

“Se vende igual que el Paco, es más cara, pero como a veces está muy cortada, llega a los chicos de una u otra forma. Cuando más rosada, es más pura”.

Trabajo

“El Ministerio de Bienestar Social y el Secretario de Salud Mental, Yécora, ponen todo de su parte para que estas situaciones mejoren. Se habla mucho de acompañantes terapéuticos pero, al mismo tiempo, la gran problemática que tenemos en Jujuy (es que) hablamos de lugares donde nuestros chicos son desintoxicados y a veces solo se los desintoxica 30 horas”.

“Necesitamos más profesionales y presupuesto, más lugares donde nuestros chicos puedan estar. Para que se pueda internar o hacer una desintoxicación, un chico tiene que tener más 16 de años. si hay un caso grave de un menor, lo desintoxicarán, pero en Hospital Materno Infantil, no pueden llevarlo a un lugar específico de Salud Mental “.

“Vimos chicos que consumen Paco, toman alcohol, y no tienen contención familiar, de 8 a 10 años. Las edades en las que tenemos una problemática totalmente distinta, y los chicos se vuelven problemáticos y peligrosos para sí y para terceros, son mucho mayores, pero la situación en Jujuy es grave. En lugares donde antes no se veía consumo, ahora se ve. En la zona norte de la provincia; antes no veíamos la cantidad de consumo que hoy se ve”.