Alerta naranja en Catamarca por fuertes vientos y peligro de incendios forestales

El Servicio Meteorológico Nacional, emitió alerta meteorológica de orden naranja por viento zonda, que rige para los departamentos Antofagasta de la Sierra, Tinogasta, Belén, Santa María, Andalgalá y Pomán, por viento zonda con velocidades de entre 50 y 70 km/h., con ráfagas que pueden alcanzar lo 80 km/h.

Además, el SMN emitió un aviso para toda la provincia, con especial impacto en el Oeste, Ambato y parte del Valle Central.

Situación prevista para hoy sábado 20:

Viento Zonda muy intenso desde el mediodía, con ráfagas fuera de escala.

Descenso crítico de la humedad relativa:

09:00 → 63%

12:00 → 13%

15:00 → 5% (se mantendrá extremadamente baja toda la tarde/noche).

Esta combinación de viento fuerte más aire seco genera un riesgo extremo de incendios forestales, con propagación rápida e incontrolable.

Recomendaciones:

*Evitar todo tipo de uso del fuego.

*No realizar quemas de pastizales ni residuos.

*Extremar precauciones en zonas rurales y de montaña.

Ante cualquier columna de humo, avisar de inmediato al 911.