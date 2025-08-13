Aldo Luna presenta “Ofrenda de canciones” en honor a la Pachamama

El músico compositor y multinstrumentista catamarqueño invita a la presentación de “Ofrenda de canciones”, un recital musical temático en el marco de los homenajes a la Pachamama del mes de Agosto.

Como en cada presentación, Aldo Luna despliega una gran variedad de sonidos autóctonos en escena, ejecutando diversos ritmos folklóricos regionales. En esta oportunidad, en formato unipersonal, tocando solo junto a sus instrumentos musicales.

Como tradición cultural y social, la de homenajear y honrar a la Pachamama durante cada mes de Agosto, el músico ofrendará sus canciones en una velada musical junto a grandes artistas invitadas: La joven y destacada voz de Aldana Benavidez y la participación especial de la reconocida interprete Evelyn Sánchez, prometiendo un encuentro imperdible para disfrutar y compartir junto a nuestra música folclórica popular.

La cita es para este viernes 15 de agosto, a partir de las 22:30hs, en las instalaciones del espacio cultural La Dorila, ubicado en Av. Güemes 1121. El espectáculo tendrá el valor de un bono contribución de $5000 y habrá venta de comida para degustar.