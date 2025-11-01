Alberto Fernández defendió a Kicillof y marcó distancia de Cristina Kirchner: “Nunca la reconocí como mi jefa política”

En medio de la creciente tensión dentro del peronismo tras la dura derrota en las elecciones legislativas, Alberto Fernández intervino en el debate interno y salió en defensa del gobernador bonaerense Axel Kicillof, luego de que Cristina Kirchner lo responsabilizara por el revés en la Provincia.

Durante una entrevista con AM 750, el exmandatario advirtió que las críticas hacia Kicillof “terminan dañando un proyecto presidencial”. Y agregó: “Echarle la culpa a Axel es injusto; él fue quien aseguró el triunfo en Buenos Aires”.

Fernández también se refirió a su relación con la expresidenta, con quien compartió fórmula en 2019: “Nunca consideré a Cristina mi jefa política. Mi único jefe fue Néstor. La lealtad no significa callar; a veces consiste en decir que alguien se equivoca. Incluso en los momentos de distancia, siempre defendí su inocencia”.

Sin profundizar demasiado en el vínculo entre ambos durante su gestión, dejó entrever que aún queda historia por contar: “Algún día diré cómo fueron realmente las cosas”, señaló.

Al analizar los resultados del 26 de octubre, Alberto Fernández sostuvo que “son el reflejo de varias realidades que deben revisarse con cuidado” y llamó a una autocrítica dentro del movimiento. “Nos venimos equivocando hace mucho tiempo”, reconoció.

De cara al futuro, instó al peronismo a fortalecer su estructura territorial y destacó el rol de los jefes comunales: “Los intendentes son piezas clave cuando se los convoca. Hay que dejar de subestimarlos; no son soldados, son dirigentes políticos”.