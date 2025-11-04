Alarma en Santa Fe: ya detectaron mosquitos del dengue en todo Rosario y apuntan a retrasar los contagios

Desde la Municipalidad confirmaron que encontraron “mosquitos aedes aegypti volando en todos los distritos” de Rosario aunque aún no registraron nigún caso de dengue. Por eso, recomendaron tomar medidas para dilatar la proliferación de la enfermedad que el año pasado comenzó a registrarse por estas fechas.

“Hay mosquitos aedes aegypti volando en todos los distritos de la ciudad”, informó la secretaria de Salud municipal, Soledad Rodríguez a El Tres. “Lo más importante que podemos hacer y tiene mucha efectividad –aconsejó es repasar los reservorios de agua para evitar la reproducción del mosquito; y lo segundo, es momento de empezar a salir con repelente”.

La funcionaria aclaró que aún, a la semana epidemiológica 45, no hay casos de enfermos de dengue, pero advirtió que el año pasado los primeros casos se registraron en la semana 47. “Con estas dos medidas quizás retrasemos los contagios”, observó.

Por otro lado, recordó los síntomas del dengue –dolor muscular, de cabeza, estomacal, manchas en la piel y fiebre– y aclaró que ante la fiebre y el malestar que produce el cuadro es preferible tomar paracetamol antes que otros analgésicos o antifebriles.

Recordó también la disponibilidad de la vacuna, sobre todo a quienes ya pasaron por la enfermedad ya sea de forma ambulatorio o con internación.

En Rosario, la vacunación se realiza en el hospital Provincial Geriátrico (Ayolas 141), de lunes a jueves, de 8 a 13.

En Santa Fe capital, las dosis se aplican en el Cemafé (avenida 27 de Febrero y Mendoza), de lunes a viernes, de 7.15 a 18.30.

La vacuna se aplica de manera gratuita, y no se otorgan turnos por teléfono. El ministerio de Salud tampoco realiza llamados para ofrecer turnos ni solicita datos personales o claves.