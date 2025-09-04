Al Penal de Catamarca trasladaron a un abusador y un ladrón

Como resultado del Juicio Penal por Jurados y a solicitud de la Fiscalía de Instrucción de Novena Nominación, numerarios de la Unidad de Traslado y Custodia de la Policía de la Provincia cumplimentaron el traslado de dos hombres; uno de 64 años de edad y el restante de apellido Cedrón (30), hacia el Servicio Penitenciario Provincial, ubicado en la localidad de Miraflores, Departamento Capayán.

Es dable hacer mención que, estas personas permanecían alojadas en la Comisaría Departamental Santa María y Seccional Sexta, de esta Ciudad Capital, por los supuestos delitos de abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por la guarda y robo agravado en grado de tentativa en calidad de autor respectivamente, en virtud de lo cual y al culminar con los trámites de rigor, quedaron bajo la custodia del personal penitenciario en la Unidad Penal de Varones.