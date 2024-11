Al cura López Márquez lo espera un Juicio por Jurados en Catamarca

La Corte de Justicia rechazó el recurso extraordinario federal que interpuso el cura Eduardo López Márquez para llegar a la Corte Suprema de la Nación.

Con este fallo, que fue por unanimidad, debería pasar el expediente a la oficina de Juicio por Jurados para los actos preliminares del juicio.

La presentación fue solicitada por la defensa del cura acusado de abuso sexual, a cargo de Marcos Gandini, quien había casado el fallo que confirmaba la resolución de la Cámara de Apelación que no hizo lugar al pedido de prescripción, dictando su elevación a juicio oral.

El abogado querellante Sebastián Ibáñez señaló que era un fallo que junto a su representado, la víctima, cuyo caso es la primera denuncia y causa contra el López Márquez, estaban esperando.

Ibáñez, explicó que “la Corte de Justicia no hizo otra cosa que aplicar la propia postura de la Corte Suprema de la Nación que ya dijo al cura Ilarraz de Entre Rios que no puede llegar a la Corte Suprema para evitar al juicio. Tiene que hacerse el juicio y contra una eventual condena, confirmar todas las instancias judiciales de la provincia. Eso sí puede ser revisado, pero no las resoluciones internas de la justicia provincial que envían a juicio oral al cura. Nuestra Corte de Justicia aplicó argumentos muy solidos.”.