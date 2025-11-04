Ajedrez en Catamarca: resultados de la Copa de Campeones de la Mutual de Policías Retirados

Información suministrada por la Mutual: Este fin de semana, se disputó con gran éxito el Torneo “Copa de Campeones”, organizado por la Mutual de Policías Retirados de Catamarca y fiscalizado por la Asociación Catamarca Ajedrez. El certamen se desarrolló en un salón climatizado de la sede de la Mutual (San Martín 1066), en un ambiente de camaradería y con una excelente atención por parte de la organización. Participaron 40 jugadores, divididos en tres categorías, bajo el ritmo de juego 10+3 en 6 rondas.
🏆 Resultados destacados:
Categoría Abierto
🥇 Menéndez Joel
🥈 Vélez Leonel
🥉 Tolosa Lautaro
Categoría Sub 1600 / No Rankeado
🥇 Carrizo Sergio
🥈 Ovejero Herrera Mateo
🥉 Varela Mauricio
Categoría Sub 14
🥇 Menéndez Zoe
🥈 Molina Tapia Bautista (La Rioja)
🥉 Darfe Santino
Categoría Sub 10
🥇 Verón Ignacio
🥈 Mascheroni Luca
🥉 Vedelago Manuel
Cabe descartar, que que se repartió $100.000 en premios.
👏 Agradecemos especialmente a la Mutual de Policías Retirados de Catamarca y al Sr. Juan Heredia por su compromiso y dedicación en la organización del evento, que promueve el ajedrez como espacio de encuentro, respeto y crecimiento.