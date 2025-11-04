Ajedrez en Catamarca: resultados de la Copa de Campeones de la Mutual de Policías Retirados

Información suministrada por la Mutual: Este fin de semana, se disputó con gran éxito el Torneo “Copa de Campeones”, organizado por la Mutual de Policías Retirados de Catamarca y fiscalizado por la Asociación Catamarca Ajedrez. El certamen se desarrolló en un salón climatizado de la sede de la Mutual (San Martín 1066), en un ambiente de camaradería y con una excelente atención por parte de la organización. Participaron 40 jugadores, divididos en tres categorías, bajo el ritmo de juego 10+3 en 6 rondas.

🏆 Resultados destacados:

Categoría Abierto

🥇 Menéndez Joel

🥈 Vélez Leonel

🥉 Tolosa Lautaro

Categoría Sub 1600 / No Rankeado

🥇 Carrizo Sergio

🥈 Ovejero Herrera Mateo

🥉 Varela Mauricio

Categoría Sub 14

🥇 Menéndez Zoe

🥈 Molina Tapia Bautista (La Rioja)

🥉 Darfe Santino

Categoría Sub 10

🥇 Verón Ignacio

🥈 Mascheroni Luca

🥉 Vedelago Manuel

Cabe descartar, que que se repartió $100.000 en premios.

👏 Agradecemos especialmente a la Mutual de Policías Retirados de Catamarca y al Sr. Juan Heredia por su compromiso y dedicación en la organización del evento, que promueve el ajedrez como espacio de encuentro, respeto y crecimiento.