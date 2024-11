Ahora se podrán tomar un crédito hipotecario para vivienda nueva sin tener escritura

El gobierno dispuso un cambio normativo que permitirá la compra de un lote o de un departamento que se está construyendo desde “el pozo” con tener sólo el boleto registrado.

El gobierno publicó este miércoles en el Boletín Oficial una serie de medidas que buscan facilitar el acceso al crédito hipotecario para viviendas nuevas. El principal cambio normativo es la implementación del sistema de “Hipoteca de Bien Futuro”, que permite tomar un crédito para comprar un lote en una urbanización o un departamento en cosntrucción que todavía no tiene escritura definitiva.

“Se eliminan las trabas burocráticas para permitir que una persona acceda a un crédito hipotecario sin tener escritura, reconociendo su derecho de propiedad desde el inicio. También podrá ser utilizado para que accedas a una inversión de pozo (en construcción)”, dijo el Secretario Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda de la Nación, Rodrigo Aybar.

En líneas generales, el gobierno habilita la utilización de boletos, debidamente registrados, que operan como seguro de caución. No es estrictamente una hipoteca sobre un bien futuro, sino que es un derecho de superficie que otorga el boleto y que permitiría que los bancos presten a quienes compren, por ejemplo, en un loteo o en un futuro edificio que como todavía no está subdivido el propietario no lo tiene escriturado.

¿Cómo opera el sistema? Un banco recibe un desarrollo que busca financiamiento directo a sus clientes, que son capaces de aportar un anticipo contra boleto. Ahí el banco chequea el proyecto, al desarrollador y le pide al cliente de ese constructor que tenga un boleto anota en un algún registro público que le da garantía que ese loteo no se vendió dos veces o que está debidamente registrado; y esa termina siendo la garantía que el consumidor final le podrá dar al banco.

Y, precisamente, esa es la otra novedad del decreto. Es que para dar garantía y ejecutividad de los boletos, el gobierno se dispone a habilitar a que organismos reconocidos, como colegios profesionales, puedan convertirse en registradores oficiales privados. No se trata de sustituir al Registro público provincial ya que no verificarían escrituras, pero sí boletos, dándole la rapidez y eficacia que hoy no tienen los Catastros provinciales y así facilitando la gestión del fondeo bancario para la compra de lotes o departamentos a construir o sin escriturar.

“La medida impulsa la construcción de nuevas viviendas al expandir las alternativas de financiamiento para desarrollos inmobiliarios al pozo y proyectos sin escritura. Esto beneficia tanto a las familias que buscan una vivienda como al sector de la construcción. Estas son verdaderas herramientas para que cada familia pueda tener su casa”, agregó el funcionario

“El objetivo principal de estas nuevas medidas es facilitar el acceso al crédito para que más familias puedan cumplir el sueño de tener una vivienda propia. Esto se basa en la estabilización económica, que permitió a los bancos volver a ofrecer créditos hipotecarios más accesibles”, completó el secretario.