Aguas de Catamarca trabaja para mitigar los efectos de las algas en el Dique Las Pirquitas

Con el propósito de llevar tranquilidad a la población respecto a la condición del agua en Fray Mamerto Esquiú, Valle Viejo y la zona norte de la Capital, Aguas de Catamarca informa que, debido a las condiciones climáticas propias de la estación, la falta de lluvias y el bajo nivel del Dique Las Pirquitas, se ha registrado una proliferación natural de algas en esta fuente de abastecimiento.

Este fenómeno, asociado a la actual crisis hídrica que atraviesa la provincia, puede ocasionar de forma temporal cambios en el olor y sabor.

Los análisis físicos, químicos y microbiológicos realizados de manera continua indican que el agua es segura para el consumo humano. Si bien pueden percibirse modificaciones en las características organolépticas, la seguridad y calidad del producto no se ven comprometidas.

Desde el Ministerio de Salud de la provincia, se informa que no se han registrado brotes de gastroenteritis vinculados al consumo de agua. Los casos detectados corresponden mayormente a cuadros virales propios de la época y no tienen relación con la condición del servicio.

Por otra parte para mitigar los efectos de este fenómeno estacional, la empresa implementa diversas acciones técnicas y preventivas, entre ellas: monitoreo diario y permanente de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos; ajustes en las plantas potabilizadoras de Las Pirquitas y La Carrera mediante la aplicación de carbón activado, cloro y productos específicos recomendados, purgado constante de la red de distribución; y controles de seguridad en el Acueducto Pirquitas–Capital.

El uso de carbón activado constituye una herramienta altamente efectiva y reconocida a nivel internacional, empleada por las principales plantas potabilizadoras del mundo para eliminar olores, sabores y compuestos orgánicos asociados a la presencia de algas.

Su incorporación al proceso permite mejorar notablemente la calidad y aceptación del agua, reforzando la confianza de los usuarios. Asimismo, se recomienda a los vecinos airear el agua antes de consumirla, mantener limpios los tanques y cisternas domiciliarios, y conservarla en recipientes higienizados, prácticas que ayudan a preservar su sabor y correcta conservación.

Aguas de Catamarca reafirma su compromiso con la comunidad y continuará aplicando medidas técnicas sostenidas para mitigar este fenómeno natural, garantizando la calidad del servicio y minimizando el impacto en los usuarios durante este período de bajas reservas hídricas.