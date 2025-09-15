Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Aguas de Catamarca trabaja en el centro de la Capital por la rotura de cañería de 300 mm

Aguas de Catamarca informó que se encuentra trabajando en Junin entre Mate de Luna y Mota Botello, debido a la rotura de cañería de 300 mm, que abastece al sector céntrico de la ciudad.

Como consecuencia, se registrará baja presión y falta de agua hasta horas de la noche en los siguientes barrios: Centro, Villa Cubas, La Viñita, La Tablada y alrededores.

Recomiendan a los vecinos hacer un uso racional de sus reservas domiciliarias, priorizando la higiene y la alimentación. La empresa dispondrá camiones cisterna para asistir a usuarios sensibles.
Para consultas o reclamos, nuestra central telefónica atiende al 0800-888-8255 y vía WhatsApp al 383-4900314.