Aguas de Catamarca sin respuesta: Fiambalá en emergencia hídrica por dos plantas potabilizadoras fuera de servicio

Fuente: Multimedios El Abaucán Digital

La falta de agua potable en Fiambalá se agrava día a día, afectando a una gran parte de la población que enfrenta baja presión o directamente la ausencia del servicio. La responsabilidad recae plenamente en Aguas de Catamarca, empresa dependiente del Gobierno Provincial, que hasta el momento no ha brindado soluciones concretas.

Actualmente, dos plantas potabilizadoras están fuera de servicio: la del barrio Pampa Blanca, inactiva desde hace más de sesenta días, y la del Club Racing, que dejó de funcionar recientemente. En el caso de Pampa Blanca, la ciudad se abastece provisoriamente desde un pozo en la finca Las Retamas, operativo solo entre las 8:00 y las 19:00 horas, pero este recurso es insuficiente para cubrir la demanda.

Desde la conducción local del servicio informaron que ya se notificó a las autoridades superiores sobre la gravedad del problema, pero no hubo asistencia técnica ni respuesta alguna. La situación se torna crítica, especialmente ante las altas temperaturas y el incremento del consumo diario.

Cabe destacar que ni el intendente, ni la Municipalidad, ni el Consorcio de Agua Potable de Fiambalá tienen responsabilidad en esta emergencia. Con recursos muy limitados, el consorcio local realiza grandes esfuerzos para mantener el servicio, mientras que la raíz del conflicto proviene de la desidia, la falta de mantenimiento, la burocracia y la inacción del organismo provincial.

Incluso la empresa minera Zijin-Liex ofreció maquinaria, recursos técnicos, última tecnología y personal especializado para colaborar en la reparación, pero Aguas de Catamarca rechazó la ayuda, asegurando que enviaría su propio equipo técnico, lo que nunca ocurrió.

Ante la situación, se solicita a la comunidad hacer un uso racional del agua de red, mientras se espera una respuesta urgente de Aguas de Catamarca y del Gobierno Provincial, responsables directos del sistema.

Fiambalá atraviesa una emergencia que no admite más dilaciones: el agua es un derecho esencial, y hoy la ineficiencia provincial lo está vulnerando.