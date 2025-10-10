Aguas de Catamarca respondió al reclamo de vecinos de Singuil

Aguas de Catamarca brindó su respuesta al reclamo de los vecinos ambateños de Singuil, por el mal servicio prestado. Desde la empresa, aseguraron que “no se registraron reclamos formales ingresados por los canales de atención al usuario respecto a cortes o inconvenientes en el suministro”.

Además, Aguas de Catamarca anticipó “se continúa realizando un monitoreo permanente de la calidad del agua en la zona y sus resultados se mantienen dentro de los parámetros de la normativa vigente”. Además, informaron que autoridades municipales retiraron el animal muerto que denunciaban los vecinos indicando que se encontraba en el río del que se extrae el agua para el consumo. Todo esto “sin que esto haya afectado los parámetros de potabilidad”. Aun así los vecinos sostienen que el agua que consumen tiene mal aspecto, sucio y en ocasiones con lama. “Estamos corriendo el riesgo de que esa agua esté contaminada”, advirtieron.

Desde la empresa recordaron a los usuarios los canales oficiales de comunicación para consultas o reclamos a través del 0800-888-8255 y WhatsApp 383-4900-314, así como sus redes sociales y página web institucional. “La empresa reafirma su compromiso con la calidad del servicio y el bienestar de las comunidades de toda la provincia, trabajando de manera coordinada con los municipios y organismos locales”, concluyeron.