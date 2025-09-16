Aguas de Catamarca repara caño en Valle Chico y se ve afectado el servicio

Aguas de Catamarca informa que se encuentra realizando tareas de reparación en un caño de PVC de 160 mm ubicado en el barrio Valle Chico.
Como consecuencia, se prevé baja presión y falta de agua hasta horas de la tarde en parte de Valle Chico.
Zona 100 Viviendas Sur
Por otro lado, informaron que debido a inconvenientes en la red de distribución de agua ocasionados por una obstrucción, se registra falta de agua en el barrio 100 Viviendas Sur. Operarios de la empresa trabajan en la zona para dar una solución a la mayor brevedad posible. Recuerdan a los vecinos hacer un uso racional de sus reservas domiciliarias, priorizando la higiene y la alimentación.
La empresa dispondrá camiones cisterna para asistir a usuarios sensibles como hospitales, escuelas y centros de salud.
Para consultas o reclamos, nuestra central telefónica atiende al 0800-888-8255 y vía WhatsApp al 383-4900314