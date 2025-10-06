Aguas de Catamarca repara cañería en el Sur de la Capital y se resiente el servicio

Aguas de Catamarca informa que se encuentra trabajando en la reparación de una cañería de PVC de 315 mm en la intersección de Domingo Vergara y Copiapó. Como consecuencia, se registrará baja presión y falta de agua hasta horas de la tarde en los siguientes barrios:
100 viviendas, 120 viviendas, Calera del Sauce, San Antonio Sur, Almirante Brown, Bancario, Jesus de Nazareth, Luis Franco, San Antonio Sur, Santa Marta y domicilios aledaños.
Recomendamos a los vecinos hacer un uso racional de sus reservas domiciliarias, priorizando la higiene y la alimentación. La empresa dispondrá camiones cisterna para asistir a usuarios sensibles como hospitales, escuelas y centros de salud. Para consultas o reclamos, los usuarios pueden comunicarse a la línea gratuita 0800-888-8255 o vía WhatsApp al 383-4900314.