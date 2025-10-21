Aguas de Catamarca informó que el servicio está afectado en algunos barrios del Valle Central por una rotura

Aguas de Catamarca informa que se encuentra realizando tareas de reparación de un caño de PVC de 200 mm ubicado en Ruta N° 1 esquina Costanera Río del Valle, debido a una rotura detectada durante la jornada.
Como consecuencia, se prevé baja presión y falta de agua hasta horas de la tarde en los siguientes barrios: San Francisco de Asís, 37 Viviendas, Villa Parque Chacabuco (5 Viviendas y alrededores).
Recomendamos a los vecinos hacer un uso racional de sus reservas domiciliarias, priorizando la higiene y la alimentación.
La empresa dispondrá camiones cisterna para asistir a usuarios sensibles como hospitales, escuelas y centros de salud.
Para consultas o reclamos, nuestra central telefónica atiende al 0800-888-8255 y vía WhatsApp al 383-4900314.