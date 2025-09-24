Aguas de Catamarca informa sobre trabajos de reparación en zona Sur y Oeste

Aguas de Catamarca informó que operarios llevan adelante tareas de reparación y optimización de cañería en Avenida Francisco Latzina esquina Teodulfo Barrionuevo.
Como consecuencia de estos trabajos, se registrará baja presión y falta de agua hasta horas de la tarde en los siguientes sectores:
Zona Sur – Norte Rebombeo Vial y Cisterna La Ripiera: 50 Viviendas San Antonio Sur, Acuña Isi, Loteo Jardín Sussex, San Antonio Sur, Santa Marta, 107 Viviendas Sociales, 172 Viviendas Sociales.
Zona Oeste – Válvula de Di Bárbaro: Luis Franco B, Viviendas Calera del Sauce, 24, Jesús de Nazareth, Nueva Catamarca, 100 Viviendas, Altos Verdes, Dr. René Favaloro.
Zona Cisterna Mil Viviendas (Pozo 38): 21 de Noviembre, Inti Huasi, Libertador II, Los Troncos, Loteo Fernández, Loteo Micheloud, San Jorge
Recomiendan a los vecinos hacer un uso racional de sus reservas domiciliarias, priorizando la higiene y la alimentación.