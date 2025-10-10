Aguas de Catamarca informa que trabaja reparando cañería rota que afecta el servicio en el Oeste de la Capital

Aguas de Catamarca informa que se detectó una obstrucción en una cañería de agua de 100 mm ubicada sobre avenida Galíndez entre av. Perón y Villegas, lo que genera baja presión y falta de suministro en los sectores de 150 Viviendas, 250 Viviendas y zonas aledañas.

El personal operativo de la empresa trabaja en el lugar para remover la obstrucción y normalizar el servicio a la mayor brevedad posible.

Durante el desarrollo de las tareas, el servicio podrá verse afectado en algunos sectores abastecidos por agua en bloque.

Para consultas o reclamos, la empresa dispone de los siguientes canales de atención:

📞 0800-888-8255

💬 WhatsApp: 383-4900 314