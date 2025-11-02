Agente federal en la mira por distribuir 60.000 archivos de abuso sexual infantil

Un hallazgo sacudió a la provincia de Salta por un operativo internacional que puso al descubierto una red de distribución de material de abuso sexual infantil. Un hombre de 31 años, miembro de la Policía Federal Argentina, fue el foco de la investigación, al detectarse que manejaba y compartía una enorme cantidad de archivos con contenido de explotación sexual de menores, incluso de menos de 13 años.

La actividad delictiva fue detectada gracias a la sofisticada tecnología del sistema estadounidense ICACCOPS (Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System). Esta plataforma, clave en la lucha global contra la explotación sexual infantil, logró rastrear la actividad sospechosa en redes P2P (Peer to Peer), utilizadas para el intercambio anónimo y descentralizado de archivos.

Las redes P2P Son programas de intercambio de archivos que permiten a los usuarios compartir y descargar documentos directamente desde las computadoras de otros usuarios, actuando cada equipo como cliente y servidor a la vez.

El sistema ICACCOPS proporcionó a la justicia salteña datos cruciales, como la dirección IP, el proveedor de servicios, la fecha, la hora, el sitio P2P utilizado y el identificador de los archivos. Con esta información en mano, la Fiscalía Penal Especializada en Ciberdelincuencia, a cargo de Sofía Cornejo, activó el operativo internacional “Aliados por la Infancia V, activó el operativo internacional “Aliados por la Infancia V”.

Este despliegue culminó con un allanamiento en el domicilio del investigado en la ciudad de Salta. Allí se incautó toda la evidencia digital, revelando un volumen de 60.000 archivos, entre imágenes y videos, con material de abuso sexual infantil que el hombre distribuía e intercambiaba activamente a través de estas redes.

La situación judicial del acusado

La Fiscal Cornejo imputó al policía federal por el delito de distribución de material de abuso sexual infantil, con el agravante de la participación de menores de 13 años.

Durante la audiencia, el acusado fue asistido por un defensor oficial y optó por abstenerse de declarar. Dada la gravedad del delito y la contundencia de la evidencia, la Fiscalía ha solicitado ante el Juzgado de Garantías interviniente que el hombre permanezca detenido mientras la investigación avanza y se profundizan las diligencias.

Desde la Fiscalía y las entidades intervinientes, se hizo un llamado a la población para generar conciencia sobre la importancia de identificar y neutralizar a estas personas vinculadas a la pedofilia. Se instó a denunciar toda actividad sospechosa y a lograr un compromiso activo en la protección de niños, niñas y adolescentes, especialmente en el ámbito familiar y escolar.