Agasajo a los deportistas catamarqueños de los JADAR 2025

Esta mañana, el gobernador Raúl Jalil junto a los ministros de Cultura, Turismo y Deporte Daiana Roldán y de Gobierno Fernando Monguillot, y al secretario de Deportes y Recreación Guillermo Perna recibieron para un desayuno y entrega de distinciones a parte de la delegación catamarqueña que logró exitosos resultados en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento Rosario 2025.

Del encuentro, participaron Victoria Luna Avellaneda que logró la Medalla de Oro en Tiro Deportivo; Julián Gutiérrez (Tiro) y Walter Carrizo (Karate), que conquistaron preseas de plata; y Guadalupe Lobo y Samuel Sotomayor Rizo (MTB), Ulises Vergara, Juliana García y Emiliano Díaz (Triatlón).

Además de compartir el brunch, y una extensa charla con los deportistas, les entregaron un diploma por la destacada representación qué hicieron de la Provincia en estos JADAR que inician el camino del ciclo olímpico.

En esta primera edición de los juegos, además de las medallas ya mencionadas, Mikaela Rojas (Judo) y Facundo Nieva Biza (Patín) conquistaron el oro en sus disciplinas. También, Hugo Nieto, logró una de plata en Atletismo en Lanzamiento de Bala.

