Afirman que el triple homicida Laurta “no tiene arrepentimiento, está tranquilo”

Por primera vez desde su detención, Pablo Rodríguez Laurta rompió el silencio. El uruguayo, acusado de los femicidios de su ex pareja, Luna Giardina, y su ex suegra, Mariel Zamudio, además de la desaparición y presunto homicidio del remisero Martín Sebastián Palacio, fue trasladado este miércoles desde la Comisaría de la Mujer y el Menor de Gualeguaychú hacia la Fiscalía de Concordia, donde será indagado en las próximas horas.

A las 5:56 de la madrugada, una comisión de la Guardia Especial Concordia compuesta por tres policías varones y una mujer llegó a la dependencia policial. El traslado se realizó bajo estrictas medidas de seguridad, con el acusado vistiendo chaleco antibalas y casco antitumultos.

Durante el operativo, Elonce estuvo presente y registró el momento en que el imputado fue conducido al móvil policial. En ese instante, al ser consultado por qué había cometido los crímenes, Laurta respondió con voz firme: “Todo fue por justicia.”

“No muestra arrepentimiento ni alteración emocional”

En diálogo con Elonce, el periodista Elidelmar Otman brindó detalles sobre el operativo y el estado del acusado. “Laurta va a declarar en horas de la mañana y lo hará asistido por un defensor oficial designado por la Justicia de Entre Ríos”, explicó.

Según relató, el procedimiento fue discreto y sin incidentes. “Unos diez minutos antes del traslado, alrededor de las 5:45, llegó un móvil de la Guardia Especial desde Concordia. Tras cumplir con los trámites de rigor, Laurta fue subido al vehículo y el operativo partió hacia la Fiscalía”, detalló Otmann

El periodista confirmó que “Laurta no muestra arrepentimiento ni por el doble femicidio ni por el chofer desaparecido. Tal como nos había dicho la policía, actúa con normalidad y con una tranquilidad tremenda”, aseguró.

Comportamiento sereno y bajo monitoreo permanente

De acuerdo con la información obtenida por Elonce, durante su detención previa en Gualeguaychú, el acusado mantuvo un comportamiento tranquilo y colaborativo. “Desde el domingo estaba muy sereno, almorzaba siempre y a veces cenaba, estaba monitoreado las 24 horas”, explicó Otman.

Laurta compartía el área de detención con Leonel Corvalán, el policía de Entre Ríos que permanece con prisión preventiva por el intento de femicidio seguido de intento de suicidio ocurrido en Gualeguaychú, hecho en el que resultó herida su pareja, Carolina Huck.

La falta de alteración emocional y la serenidad con la que afrontó su traslado sorprendieron a los propios efectivos.

“Antes de ser introducido a la camioneta, se limitó a decir ‘todo fue por justicia’ y no volvió a hablar más”, agregó Otman. Seguirá detenido y podría ser trasladado a Córdoba. Se estima que Laurta permanecerá entre uno y dos días en Concordia, donde será formalmente indagado por la desaparición de Martín Palacio, el chofer que lo habría trasladado antes de desaparecer.

Posteriormente, podría ser trasladado nuevamente a Gualeguaychú y, de allí, enviado a la provincia de Córdoba, donde la Fiscalía de Género aguarda su declaración por los femicidios de Giardina y Zamudio.