Afiliados de la UCR en Catamarca piden que lo echen al diputado Monti del partido por votar contra el Garrahan

En las última horas se conoció que un grupo de dirigentes y militantes de la Unión Cívica Radical de Catamarca presentó una nota ante el Comité Provincial del partido, en la que solicitaron la expulsión del diputado nacional Francisco Monti por “actos de deslealtad partidaria” y por alinearse con fuerzas políticas ajenas al radicalismo. La carta, dirigida al presidente del comité provincial, Luis Fadel, acusa a Monti de votar reiteradamente en contra de iniciativas que representan la “esencia más profunda del ideario radical”, como el financiamiento universitario, la educación pública y la salud infantil.

Destacan el voto negativo del diputado a la declaración de emergencia pediátrica nacional —que incluía al Hospital Garrahan— y al proyecto de aumento a los haberes jubilatorios. “No son errores ni casualidades: son decisiones deliberadas”, aducen en el texto firmado por más de 30 afiliados, que acusan al legislador de romper el bloque radical en la Cámara de Diputados y conformar uno nuevo con sectores libertarios. “El Hospital Garrahan no es solo un establecimiento sanitario: es una bandera del radicalismo en su expresión más humanista”, señalan. Además, afirman que callar ante estas acciones sería “renunciar al legado” del partido.

La nota fue firmada por afiliados de distintas localidades y solicita que el pedido sea girado al Tribunal de Conducta para su tratamiento en la próxima Convención Provincial, en resguardo de “la coherencia, la historia y la dignidad institucional” de la UCR.