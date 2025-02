Aerolíneas Argentinas lanzó un sistema para facilitar compras al exterior con entrega a domicilio

Aerolíneas Argentinas relanzó su servicio de courier internacional desde Miami, ofreciendo entregas a domicilio en todas las ciudades donde opera en Argentina. La línea de bandera busca así convertirse en una opción confiable y accesible para quienes realizan compras en el exterior, permitiéndoles recibir sus productos sin trámites adicionales y directamente en sus casas.

El servicio llega en un contexto de flexibilización del régimen de importaciones y en un momento en que hay un boom de las compras en el exterior, algo que también favorece el tipo de cambio. Desde diciembre de 2024, el Gobierno Nacional elevó el límite para compras vía courier de u$s1.000 a u$s3.000 por envío. Además, estableció que los primeros u$s400 están exentos de aranceles, abonando únicamente el IVA correspondiente. Se mantiene, sin embargo, el tope de cinco envíos anuales. Lo que Aerolíneas ofrece es convertirse en facilitador del proceso de importación personal.

Para poder utilizar el servicio, los usuarios deben registrarse en la plataforma de Aerolíneas Argentinas Courier. Al hacerlo, obtienen una dirección postal individual en Miami, adonde pueden enviar sus compras desde cualquier tienda en Estados Unidos. Una vez que los productos llegan a esa dirección, los clientes pueden consolidar múltiples compras en un solo paquete o proceder con el envío directo a Argentina. Como beneficio adicional, la compañía permite almacenar las compras en Miami hasta por 30 días sin costo extra.

Cada envío debe cumplir con ciertos requisitos: el peso máximo por pieza no puede superar los 50 kilos, el valor total no debe exceder los u$s3.000 y no se pueden incluir más de tres unidades de un mismo tipo de producto en un solo envío. Una de las principales ventajas del servicio es la posibilidad de consolidar compras en un único paquete, optimizando así los cinco envíos internacionales permitidos por año. En comparación, si se realiza una compra en una plataforma con envío directo a Argentina, cada operación individual consumiría uno de esos cinco envíos.

El servicio incluye el transporte a Argentina, los trámites aduaneros y la entrega final en el domicilio del cliente. Además, los impuestos aduaneros y el IVA se calculan y abonan al momento de realizar el envío, brindando mayor previsibilidad y evitando costos imprevistos.

Así, la aerolínea de bandera busca meterse en un negocio que no para de crecer y tiene grandes potenciales de desarrollo en el futuro.