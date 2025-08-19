Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Aerolíneas Argentinas criticó la conducta de Peñarol en pleno vuelo hacia Buenos Aires

En la antesala del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Racing y Peñarol, un episodio extradeportivo encendió la polémica: Aerolíneas Argentinas cuestionó públicamente la conducta de la delegación uruguaya durante el vuelo a Buenos Aires.

La compañía difundió un video —publicado originalmente por la cuenta oficial del “Carbonero”— donde se observa a varios jugadores saltando sobre los asientos y golpeando los respaldos y las ventanillas mientras el avión estaba en vuelo.

En su mensaje en redes, Aerolíneas manifestó su malestar y apuntó a la importancia de la seguridad: Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte. @OficialCAP”.

Las imágenes rápidamente generaron repercusión a pocas horas del encuentro en Avellaneda, provocando comentarios de hinchas y usuarios de distintas filiaciones. En el video se distingue al capitán de Peñarol, Maximiliano Olivera, trepado sobre un asiento mientras lo sacudía y alentaba a sus compañeros, que cantaban con euforia “la Copa Libertadores es mi obsesión”.

Según se aprecia, una azafata debió intervenir para llamar la atención a los jugadores, aunque las acciones continuaron. La viralización del material reavivó el debate sobre los límites entre la pasión futbolera y el cumplimiento de las normas de seguridad a bordo.

El incidente se suma a un clima ya tenso alrededor de la serie, en la que Peñarol llega con una ventaja global de 1-0. 

Tras los roces ocurridos en Montevideo y las molestias por fuegos artificiales en el hotel donde se concentró el equipo, el episodio en el avión alimentó aún más la previa del duelo que se definirá este martes en el Cilindro de Avellaneda y que definirá el pase a los cuartos de final de la Libertadores.

  • La UCR de Catamarca renovó autoridades en Diputados, dejando de lado a los “radicales libertarios”

    La UCR de Catamarca renovó autoridades en Diputados, dejando de lado a los “radicales libertarios”

    El Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical (UCR) comunicó este martes una nueva conformación de sus autoridades en la Cámara Baja, donde ahora Alfredo Marchioli asumirá la presidencia, mientras que la vicepresidencia quedará a cargo de Cristina Gómez y la Secretaría será ocupada por Vilma Chayle. Según señalaron desde el bloque, la decisión…

  • Raúl Jalil y Magistrados analizan reformas clave para la Justicia de Catamarca

    Raúl Jalil y Magistrados analizan reformas clave para la Justicia de Catamarca

    El gobernador Raúl Jalil, junto al ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Fernando Monguillot, recibieron en Casa de Gobierno a la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Catamarca, donde abordaron temas clave sobre el funcionamiento de la Justicia y la realidad institucional del Poder Judicial provincial. Durante el encuentro se destacó la necesidad de…

  • Aerolíneas Argentinas criticó la conducta de Peñarol en pleno vuelo hacia Buenos Aires

    Aerolíneas Argentinas criticó la conducta de Peñarol en pleno vuelo hacia Buenos Aires

    En la antesala del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores entre Racing y Peñarol, un episodio extradeportivo encendió la polémica: Aerolíneas Argentinas cuestionó públicamente la conducta de la delegación uruguaya durante el vuelo a Buenos Aires. La compañía difundió un video —publicado originalmente por la cuenta oficial del “Carbonero”— donde se observa a varios jugadores saltando sobre los…

  • Catamarca: prohíben el ingreso de Olveira al Concejo Deliberante de Los Altos

    Catamarca: prohíben el ingreso de Olveira al Concejo Deliberante de Los Altos

    El conflicto político en Los Altos, departamento Santa Rosa, sumó este martes un nuevo capítulo con la prohibición de ingreso del concejal Carlos “Kiki” Olveira al recinto deliberativo. La decisión fue ordenada por la fiscal de Instrucción N° 3, Valeria Reyes, quien dispuso un fuerte operativo policial desde las 8 de la mañana para resguardar…

  • Tienda de libros de autores catamarqueños, el espacio de venta de la Biblioteca Herrera

    Tienda de libros de autores catamarqueños, el espacio de venta de la Biblioteca Herrera

    La Biblioteca Dr. Julio Herrera, el principal reservorio bibliográfico de la provincia, incorporó -desde su remodelación habilitada en noviembre de 2024- un nuevo y significativo espacio cultural: la tienda de libros de autores catamarqueños. Esta tienda, ubicada en dos salones contiguos a la entrada del renovado edificio ubicado en San Martín 429, es un espacio accesible…

  • Cuotas con tarjetas y préstamos personales: cómo impacta el aumento de tasas

    Cuotas con tarjetas y préstamos personales: cómo impacta el aumento de tasas

    La consecuencia directa del fuerte apretón monetario que desplegó el Gobierno en las últimas semanas es un mayor encarecimiento del crédito, que ya había comenzado a mostrar señales de agotamiento ante el incremento de la mora en los últimos meses. Esta política monetaria más contractiva busca contener la inflación y fortalecer el peso, pero ya está generando efectos colaterales. La…