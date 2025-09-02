ADEPA rechaza la prohibición judicial de difundir audios atribuidos a Casa de Gobierno

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) expresó su rechazo a la resolución de la Justicia en lo Civil y Comercial Federal que ordenó a todos los medios de comunicación abstenerse de difundir audios presuntamente grabados en la Casa de Gobierno y atribuidos a la Secretaría General de la Presidencia.

Desde la entidad remarcaron que “toda medida que limite de modo preventivo la circulación de información atenta contra las libertades de expresión y de prensa”. En ese sentido, recordaron que la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que las únicas restricciones preventivas válidas son aquellas destinadas a proteger a la infancia y la adolescencia.

ADEPA también subrayó que la publicación de informaciones puede derivar en responsabilidades ulteriores, y que el Estado tiene la potestad de investigar la posible comisión de delitos en torno a la grabación de los audios, así como sancionar a eventuales funcionarios que hayan incumplido deberes de secreto.

“Las prohibiciones preventivas son contrarias al artículo 14 de la Constitución Nacional y afectan el derecho de la ciudadanía a informarse sobre hechos de interés público”, remarcaron. La entidad insistió en que la transparencia y el acceso a la información son esenciales para la formación de la opinión pública.