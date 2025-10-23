Además de legisladores, Santiago del Estero vota este domingo a un nuevo gobernador

La provincia de Santiago del Estero concurrirá a las urnas este domingo 26 de octubre para participar en las elecciones legislativas nacionales y provinciales. Además, por disposición de la Cámara Nacional Electoral (CNE), deberá elegir gobernador.



Los candidatos para la gobernación son cuatro: por el Frente Cívico, Elias Suárez, jefe de Gabinete de la actual gestión de Gerardo Zamora. El representante de La Libertad Avanza es Italo Ciocolani, ex miembro del PRO y actual titular de la ANSES santiagueña.

Por la parte de Despierta Santiago, una alianza conformada por el radicalismo, el PRO y el Movimiento Viable, postula el actual diputado provincial Alejandro Parnás. La única mujer como candidata es Veronica Larcher, miembro del Frente Renovador.

A nivel nacional, se renovarán tres bancas en el Senado y tres en la Cámara de Diputados, y en el ámbito provincial se elegirán 20 bancas de la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales y autoridades de Clodomira y Villa Atamisqui.

Para senadores nacionales compiten el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, con el Frente Cívico, Tomas Figueroa, bajo el oficialismo nacional, Facundo Pérez Carletti en Despierta Santiago y por Fuerza Patria, José Emilio Neder.



Las listas de diputados, en tanto, están encabezadas por Jorge Alejandro Mukdise del Frente Cívico, Laura Godoy (LLA), “Chabay” Ruiz (Despierta Santiago) y Marcelo Alejandro Barbour (Fuerza Patria).

La votación se realizará con dos sistemas diferentes: para los cargos provinciales se utilizará la boleta sábana, mientras que para los cargos nacionales se implementará la boleta única de papel (BUP).

Podrán votar ciudadanos argentinos, extranjeros residentes y personas privadas de la libertad que figuren en el padrón. El voto es obligatorio a partir de los 16 años para ciudadanos nativos y residentes, y a partir de los 18 para naturalizados y extranjeros residentes.

Fuente: Perfil