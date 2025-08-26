Acribillaron a balazos a dos jóvenes de 16 y 18 años en Neuquén

En la madrugada de hoy martes se registraron dos asesinatos en Cutral Co, provincia de Neuquén. El doble crimen cometido en barrio Newen Che de la comarca petrolera dejó fuerte conmoción porque las víctimas fueron encontradas en medio de disparos de armas de fuego. Se trata de un adolescente de 16 años y un joven de 18, que presentaban varias lesiones de bala.

Los cuerpos fueron trasladados a la Morgue Judicial de Neuquén para la realización de la autopsia, por orden de la fiscal de turno, Gabriela Macaya, quien a su vez ordenó las diligencias en el lugar.

En tanto, el Subdirector de Seguridad de Cutral Co, Pedro Güento informó que encontraron más de 20 vainas servidas de distintos calibres sobre la calle que da cuenta de una balacera, aunque desestimó, a prima facie, un enfrentamiento.

“No encontramos vainas en otro sector opuesto como para determinar que se trató de un enfrentamiento” dijo y precisó: “del lado de las personas abatidas no encontramos vainas que den cuenta que se disparó para el otro lado”.