Acomodos y ocultamientos en Valle Viejo: “La Municipalidad no tiene ni un teléfono fijo”

Esta mañana de martes, el concejal radical Gerónimo Cabrera, fue entrevistado en Radio TV Valle Viejo, luego de que publicara en redes que en la Municipalidad no emiten Boletín Oficial desde agosto del año pasado, a raíz del desconocimiento en general sobre la asunción de Marianela Sosa Zenteno, hija de la intendente Susana Zenteno, en el cargo de directora de Acción Social.

En la conversación con nuestra emisora, se dispararon otros asuntos que no estarían muy claros en el municipio chacarero, donde parece reinar el ocultamiento de diversos asuntos que debieran ser de público conocimiento.

La entrevista a Gerónimo Cabrera:

-¿Ustedes no pueden acceder a los boletines oficiales o al texto real del boletín oficial?

-En la sesión ordinaria del 3 de abril, en la parte de Comunicaciones, en la sesión del Consejo Deliberante, ingresa el boletín oficial, por supuesto incompleto, del mes de septiembre del 2024. Por supuesto, pido la palabra y solicito al Ejecutivo Municipal que envíe el boletín oficial del mes de febrero, que no se estaban enviando al Consejo Deliberante y por eso que ahí están obviando todos los cargos de funcionarios, todos los actos del gobierno, por un gobierno municipal que no es transparente.

-¿Esto se le ha reclamado ya al municipio?

-Exactamente. Eso es una obligación, eso es de lo que tenemos que tener conocimiento todos. Hasta el día de la fecha ellos dejaron de lado a todo el Consejo Deliberante, nunca dieron informaciones necesarias de todos los actos del gobierno. Hoy en día no sabemos quién es el Secretario de Obras Públicas, no sabemos qué cargos tienen, desconocemos todos los actos del gobierno. Porque no envían los boletines oficiales. Por eso también solicitaba al Ejecutivo que mande la nómina de todos los funcionarios y hay aproximadamente 150. Por ahí aparecen coordinadores, secretarios, directores que aproximadamente están rondando 150.

-Y en ese no transparentar los actos del gobierno aparece, por ejemplo, la designación de la hija de la intendenta como funcionaria Municipal.

-Exactamente. Acá vinieron a plantear una situación en el Departamento de Valle Viejo que no eran los mismos que los de antes, son los mismos que los de antes o peores en realidad, al no ser transparentes, al no mostrar los actos del gobierno, al no saber las personas que tienen la obligación de solucionar los problemas de la gente del Departamento, de la situación crítica de abandono que tenemos en Valle Viejo.

-¡Ustedes nunca accedieron a un organigrama, por ejemplo, de la Municipalidad?

-Nunca, ya con reiterados pedidos de informe nunca tuvimos acceso. Lo que se envió hasta septiembre, son boletines oficiales incompletos. Yo reclamaba que me manden la nómina de funcionarios, los actos del gobierno, las contrataciones que tiene el Ejecutivo Municipal, todos esos temas fundamentales.

-San Fernando del Valle de Catamarca, municipio de la capital, cuenta con un digesto. A través de la web uno puede acceder fácilmente y encontrar todas las resoluciones, decretos, ordenanzas. ¿Eso tampoco lo tiene Valle Viejo?

-Valle Viejo no tiene ni un teléfono fijo para comunicarse. No hay área específica o un sistema digitalizado en el Ejecutivo Municipal. No sabemos dónde están las oficinas. Cambiaron cinco secretarios de Obras Públicas. Yo conozco dos, no sé a dónde están los otros tres. No sabemos hasta el día de la fecha. Nosotros que tenemos un rol importante destinado a la gente y estamos insertos en este sistema de poder legislativo, no lo conocemos, la sociedad no sabe a dónde se reclama. No sabemos quién es el director de Tránsito. No sabemos las designaciones. No tenemos un organigrama institucional con cada función de cada funcionario. No tenemos absolutamente nada. No tenemos ni una página web.