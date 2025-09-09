Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

Abusaron de una joven con retraso madurativo y fueron condenados a 8 años de cárcel

En un Juicio abreviado, dos hombres identificados como R.E.M y C.R.R. fueron condenados a la pena de 8 años de prisión años de ejecución efectiva por abusar sexualmente de una joven con retraso madurativo en San Salvador de Jujuy.

R.E.M fue sentenciado como autor penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual gravemente ultrajante (un hecho) y Abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), en concurso real”. En tanto, C.R.R fue declarado autor penalmente responsable del delito de “Abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real”.

El fallo fue dictado por los jueces penales Roberto Darío Assef –presidente de trámite-, Gastón Mercau y Javier Salvatierra, con la asistencia del prosecretario Agustín De Pedro; en una audiencia realizada a través de video conferencia por medios informáticos en la plataforma de la Oficina de Gestión Judicial.

Los magistrados, además, ordenaron la obtención de los perfiles genéticos de R.E.M y C.R.R a efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual, una vez firme la sentencia.

Asimismo, resolvieron tener presente el pago por parte de ambos condenados de una compensación económica a favor de la víctima.

Por último, los jueces dispusieron, una vez firme la sentencia, el traslado de los condenados a las instalaciones del Servicio Penitenciario de la Provincia, previo examen médico que determine la factibilidad que ambos penados puedan ser alojados en dependencias carcelarias.

Hechos

Según la requisitoria de la Fiscalía, los tres ilícitos atribuidos a R.E.M ocurrieron entre el 14 de agosto de 2011 y 13 de agosto de 2012 –cuando la víctima tenía 11 años de edad-, luego en el transcurso del año 2022 y 2023, y finalmente entre los años 2023 y 2024.

El acusado aprovechaba que la víctima, quien padece un retraso madurativo, se encontraba sola para abusar sexualmente de ella.

Por otra parte, los hechos delictivos atribuidos a C.R.R fueron dos, el primero tuvo lugar entre enero de 2023 y mayo de 2024, en circunstancia que la misma víctima de R.E.M, se encontraba en su domicilio en un barrio de la ciudad de San Salvador de Jujuy, momento en que el acusado abusó sexualmente de la joven.

El segundo delito fue cometido entre los meses de febrero y julio de 2024, cuando la víctima estaba junto al imputado en el domicilio de este último, quien aprovechó la ocasión para abusar nuevamente de la joven y posteriormente ofrecerle dinero.

Juicio abreviado

Los acusados fueron juzgados mediante un Juicio abreviado al hacer lugar los jueces penales al acuerdo arribado por la representante del Ministerio Público de la Acusación, Jimena Colliard Guerrero; Omar Alfonso Cabrera, representante de la víctima; los acusados y sus abogados defensores Gabriel Hernán Duarte, por C.R.R, y Mario Eduardo Ramos, en representación de R.E.M.

Una vez firme la sentencia se comunicará al Juez de Ejecución de la Pena y al Registro Nacional de Reincidencia, haciendo saber a las partes que los fundamentos serán cargados en el Sistema Integral de Gestión en el término de ley.

  • Catamarca: encuentro de prevención del suicidio y consumos problemáticos en el ISAC

    Catamarca: encuentro de prevención del suicidio y consumos problemáticos en el ISAC

    Como parte de las acciones que lleva adelante la Mesa Intersectorial de Prevención del Suicidio (MINTERSUI) con motivo del Día Mundial de Prevención del Suicidio, se realizó un encuentro de Capacitación en Prevención del Suicidio y Consumos Problemáticos, destinado a estudiantes y docentes del Instituto Superior de Arte y Comunicación (ISAC). Durante la jornada se…

  • Abusaron de una joven con retraso madurativo y fueron condenados a 8 años de cárcel

    Abusaron de una joven con retraso madurativo y fueron condenados a 8 años de cárcel

    En un Juicio abreviado, dos hombres identificados como R.E.M y C.R.R. fueron condenados a la pena de 8 años de prisión años de ejecución efectiva por abusar sexualmente de una joven con retraso madurativo en San Salvador de Jujuy. R.E.M fue sentenciado como autor penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual gravemente ultrajante (un hecho) y Abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), en concurso…

  • Crisis en Nepal: protestas de la Generación Z forzaron la renuncia del primer ministro y causaron al menos 19 muertos

    Crisis en Nepal: protestas de la Generación Z forzaron la renuncia del primer ministro y causaron al menos 19 muertos

    El primer ministro de Nepal, KP Sharma Oli, dimitió este martes luego de que manifestantes desafiaran un toque de queda indefinido y se enfrentaran con la policía. La revuelta se arrastra desde el lunes, día que registró 19 muertos en protestas provocadas por la prohibición de las redes sociales. El gobierno de Oli debió levantar la prohibición…

  • El tucumano Jaldo es el gobernador con mejor imagen en el ranking nacional: Raúl Jalil, puesto 14

    El tucumano Jaldo es el gobernador con mejor imagen en el ranking nacional: Raúl Jalil, puesto 14

    La empresa CB Consultora Opinión Pública publicó el Ranking de Gobernadores correspondiente al mes de septiembre 2025.Los tres gobernadores mejor valorados de este mes por sus comprovincianos son: Osvaldo Jaldo (Tucumán), quien lidera con un 61,2% de imagen positiva, seguido por Gustavo Valdés (Corrientes) con un 60,9%, y en tercer lugar Ignacio Torres (Chubut) con…

  • La Policía de Catamarca advierte sobre nueva modalidad de estafas virtuales

    La Policía de Catamarca advierte sobre nueva modalidad de estafas virtuales

    La División Ciberdelitos, dependiente del Departamento Investigaciones Judiciales (D-5) de la Policía de la Provincia, informa a la comunidad que, luego de analizar las estadísticas sobre los delitos informáticos, surgió como dato relevante una nueva modalidad delictiva de ciber-estafas. En esta ocasión, desconocidos simulan ser de una entidad bancaria, enviando mensajes fraudulentos informando sobre la…

  • El Gobierno de Catamarca entregó 120 viviendas en el Loteo Marcolli

    El Gobierno de Catamarca entregó 120 viviendas en el Loteo Marcolli

    El Gobierno de Catamarca dio un paso más en su política habitacional al entregar 120 viviendas en el Loteo Marcolli, ubicado en las inmediaciones de la Avenida Bicentenario. El acto fue encabezado por el gobernador Raúl Jalil, acompañado por el ministro de Vivienda y Urbanización, Fidel Sáenz, y el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia,…