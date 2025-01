Abuela catamarqueña cumple 100 años

Nélida Máxima Ibarra nacía en esta fecha, hace 100 años, y su familia feliz compartió su alegría a través de las redes sociales. Fue maestra y llegó a ejercer en el litoral argentino, aunque más allá de este “detalle” en sus 100 años de vida, sus seres queridos pusieron en relieve el amo y la bondad que siempre destacó a Neli.

Las imágenes que acompañan el homenaje público de su familia, permiten observar que la abuela luce impecable. Una mujer llena de historia, que este sábado cumple 100 años, y desde esta página de Radio TV Valle Viejo nos sumamos deseándole mucha felicidad.

Maru Vega Vera le dedicó el siguiente posteo en la red social Facebook:

“Hoy nuestra familia está de fiesta, hoy mi abuela Neli cumple 100 años, si, 100 años. Una abuela centenaria como ella dice. Y si hay algo que la destaca son sus ganas de vivir, el amor y respeto que tiene por la vida, el espíritu joven que la puso de pie tantas veces y, la fortaleza con la que supo sobreponerse a los golpes de la vida. Hoy querida abu, queremos desearte un muy feliz día y agradecer los años compartidos, las vivencias y experiencias juntos y deseamos seguir escuchando por muchos años más las anécdotas e historias que siempre nos relatas. Tu niñez en nuestra amada Villa Dolores, tu juventud en Chaco y Misiones siendo maestra, tu adultez volviendo a la querida escuela de la Villa ya en compañía de nuestro abuelo. Tu historia como madre y lo más preciado, los recuerdos compartidos ya en tu etapa de abuela con viajes, salidas a las confiterías, al cine, tus estadías en Casa Serrana tantos cumpleaños festejados en ese lugar hermoso. Gracias abu, porque con tus defectos y virtudes nos enseñaste que a la vida solo se trata de vivirla y disfrutarla y que 100 años no son nada y a la vez lo son todo. Muy pero muy feliz cumple!!! Y como me dijiste una vez, en esto 100 años lo viste todo, solo te falta ver vida en otro planeta…ojo tal vez lo consigas!!! No me sorprendería jejejeje”