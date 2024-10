Absolvieron por legítima defensa al ex custodio de Daniel Scioli acusado de matar a un ladrón en La Plata

El Tribunal Oral en lo Criminal Nº1 de La Plata absolvió este miércoles a Gabriel Benjamín Yuguet, el ex custodio de Daniel Scioli acusado por el crimen de Braian Mogica, asesinado durante un intento de robo en 2013. Para los jueces, actuó en su legítima defensa.

El hecho

El episodio ocurrió en noviembre de 2013, cuando el policía acusado tenía cargo de subteniente y formaba parte de la custodia del entonces gobernador bonaerense Daniel Scoli. Todo se desencadenó de madrugada, mientras el agente regresaba a su casa en bicicleta vestido de civil.

Fue en cruce de las calles 132 y 520, de la localidad de Ringuelet, que la víctima y otros tres cómplices lo interceptaron armados con un cuchillo e intentaron robarle. En consecuencia, Yuguet sacó su arma reglamentaria y disparó contra dos de los delincuentes.

El único que murió fue Mogica, quien quedó tendido a pocos metros del lugar, mientras que el otro involucrado (de apellido Villalba) ingresó herido al hospital Alejandro Korn de Melchor Romero, con una lesión en el omóplato izquierdo.

El imputado llegó al juicio libre y sin acusación pública, dado que no hubo fiscal a cargo.

Los magistrados señalaron que el imputado tenía a su alcance dos medios para defenderse del presunto ataque de la víctima y sus cómplices: su propio cuerpo y a los golpes; o el arma de fuego reglamentaria que utilizaba en su labor como custodia.

“Naturalmente, el único medio apropiado para poder defenderse, desde su perspectiva, era el uso del arma de fuego“, alegaron en la sentencia firmada por los jueces Hernán Javier Decastelli, Cecilia Inés Sanucci y Ramiro Fernández Lorenzo.

Sobre este punto, el veredicto detalla: “Ello no cambia aun cuando el disparo haya ingresado por la espalda del fallecido, toda vez que el acusado estaba siendo atacado por cuatro personas, en el medio de la noche, donde no podía ver claramente con qué objeto lo amenazaban. De allí que cualquier otra alternativa al disparo le hubiera generado un coste que no estaba obligado a soportar”.

La pena se conoce a 17 días de que se cumpla el 11º aniversario de la muerte de Mogica: el entonces subteniente disparó contra la víctima luego de que lo interceptara junto a otros tres cómplices en la avenida 520, según el testimonio del acusado.

En el juicio, que se desarrolló en dos audiencias y en el que no hubo fiscal, los abogados de la familia de Braian Mogica sostuvieron que Gabriel Yuguet cometió un homicidio premeditado porque, según expusieron ante el tribunal, disparó de manera intencional y mortal con un tiro realizado de abajo hacia arriba, lo que indicaría una postura de ataque deliberada y controlada.

En este sentido, los letrados, liderados por Ignacio Fernández Camillo, consideraron que se trataba de un caso de gatillo fácil y habían pedido pena de prisión perpetua.