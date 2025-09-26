Abandono masivo en la Asamblea de la ONU, en rechazo cuando iba a hablar Netanyahu, quien reivindicó la ofensiva de Israel en Gaza

Este viernes fue un día de alta tensión diplomática en la Asamblea de Naciones Unidas por el discurso del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Ya antes de que comenzara su dicurso, decenas de delegados de distintos países se pusieron de pie y abandonaron la sala en medio de abucheos contra el premier quien en su alocución reivindicó su ofensiva en la Franja de Gaza. Antes de viajar a Nueva York, el mandatario había ordenado instalar altavoces en la frontera para que sus palabras fueran escuchadas dentro de Gaza, devastada tras casi dos años de guerra.

Según informó EFE, casi un centenar de delegados de distintos países se pusieron de pie en el momento en que el primer ministro israelí se dirigía a la Asamblea y se ausentaron a modo de protesta. En el momento en que tomó la palabra, la sala había quedado prácticamente vacía.

En previsión de que esto sucediera, decenas de israelíes y judíos –reconocibles por las kipas de los hombres y los lazos amarillos de solidaridad con los rehenes– ocuparon asiento en los balcones de la Asamblea General, donde trataron de contrarrestar la protesta diplomática con aplausos y gritos de ánimo a Netanyahu.

El premier, por su parte, brindó un encendido discurso en el que, no solo defendió el accionar bélico en Gaza, sino que arrementió contra quienes apoyen o reconozcan a Palestina como Estado, en clara referencia a Francia, Reino Unido, Australia o Canadá quienes lo hicieron recientemente. “Recompensan a los más antisemitas del mundo”, criticó.

Dijo que Israel “debe acabar el trabajo” en la Franja de Gaza y quiere hacerlo “lo antes posible”. “Los últimos elementos, los últimos remanentes de Hamás, se atrincheran en la ciudad de Gaza. Juran repetir las atrocidades del 7 de octubre una y otra vez”, afirmó para justificar su ofensiva. Y advirtió que Hamás que si liberan a los rehenes cautivos en Gaza, “vivirán”, y que si no lo hacen, Israel los perseguirá.