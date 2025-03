Abandono en Salud de Catamarca: denuncian muerte de un paciente por falta de atención

El desgaste del sistema de Salud en Catamarca fue denunciado por Julio Sánchez, referente de Aprosca, quien destacó las serias falencias que aquejan a los centros de Salud y hospitales provinciales, apuntando particularmente al hospital de Santa María.

En ese nosocomio, se reportó la muerte de un paciente luego de no recibir la atención adecuada. Sánchez no dudó en calificar la situación como un abandono por parte de las autoridades, señalando la falta de recursos y personal médico, lo que resulta un riesgo alarmante para los pacientes.

El dirigente sindical comentó que “esta mañana tuvimos uno de los decesos que lo veníamos anticipando prácticamente hace más de cinco días, en el cual el abandono del centro asistencial principal de Santa María, el hospital Santa María, como también le está pasando a los distintos hospitales del interior, ni hablar lo que es hospital San Juan, el de niños, que también pasa, pero se esconde mucho, y que lamentablemente las autoridades cierran las puertas, no dialogan, porque cuando uno va con la verdad científica y académica, lamentablemente les molesta. El paciente fallecido ingresó el jueves, fue a la consulta, no lo quisieron recibir, no se le dieron la valoración académica que corresponde para decir si estaba complicado o no, y esta mañana falleció… Lamentablemente así viene pasando con un montón de casos que nosotros tenemos registrados”.