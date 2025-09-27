Abad criticó la suspensión de retenciones: “Ganaron las cerealeras, perdieron el Estado y los productores”

El senador nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, cuestionó este sábado la suspensión temporal de las retenciones al agro por parte del Gobierno y afirmó que la medida benefició a las grandes cerealeras en detrimento del Estado y los productores.

“El mejor ministro de Agricultura para los países vecinos fue la Argentina. Mientras en Paraguay, Uruguay y Brasil crecieron fuertemente en producción, nuestro país quedó estancado desde hace mucho tiempo”, sostuvo Abad en diálogo con Radio Rivadavia.

Según explicó, “el Gobierno tenía necesidad de dólares porque había dejado de acumular reservas y suspendió las retenciones hasta el 30 de octubre o hasta que se alcanzaran los 7 mil millones de dólares. Lo que iba a ser un gesto a los productores terminó siendo una concesión a las cerealeras”.

El senador advirtió que “muchas de estas cerealeras adelantaron la liquidación de divisas por granos que todavía no compraron. Eso genera una ganancia de 1.500 millones de dólares que no fue para los productores ni para el Estado, sino para las grandes exportadoras”.

Abad consideró imprescindible aplicar la normativa vigente: “El gobierno tiene que ser muy duro y hacer cumplir la ley que establece que no se puede autorizar la declaración jurada cuando las cerealeras no tengan el grano físico. Si no, inducen a que compren con ventaja y el Estado mira para otro lado”.

Finalmente, remarcó que “acá perdió el Estado, porque dejó de percibir impuestos en esos días, perdieron los productores, porque venden y pagan las retenciones, y ganaron las cerealeras que compraron sin las retenciones. No podemos permitir que esta lógica se repita, porque frena la producción y genera desigualdad en el sector”.