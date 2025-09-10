“A vos te voy a matar”, el episodio que desató el pánico en la escuela de Mendoza

La Paz aún no sale del shock. Una alumna de 14 años ingresó con un arma de fuego, disparó en reiteradas oportunidades y amenazó a compañeros y personal de la escuela Marcelino Blanco, luego se atrincheró en una de las aulas, donde “pide por una profesora para negociar”.

Según testigos, alrededor de las 9.30, la menor ingresó al baño de la escuela tras la finalización del primer recreo. Allí, supieron después, cargó el arma (que sería de su padre, un comisario retirado de San Luis) y luego disparó al aire “para llamar la atención”. Todos corrieron a las aulas.

Uno de los primeros compañeros que advirtió el estruendo, la avanzó y le dijo: “¿Tiraste un chasquiboom?” a lo que la menor respondió desafiante mostrando el arma.

Tras esto, se desató el pánico. La menor armada regresó a su aula y apuntó a un compañero, con quien, según testimonios tenía una mala relación por contantes burlas, y le dijo “A vos te voy a matar”.

Al mismo momento, decidió salir en busca de “Raquel”, su profesora de historia, aún se desconoce si en busca de una contención o para agredirla.

Mientras iba caminando por el pasillo, realizó otros disparos, y se apuntó el arma hacia su cabeza.

“La policía llegó y se quedó en la esquina, no se acercó a la escuela”, relató una testigo.

Luego, con la llegada del grupo GRIS comenzó una rápida evacuación. “Algunos chicos se desmayaron y los sacaron en andas”.

Los alumnos conmocionados fueron asistidos en el hospital de La Paz.

Tras minutos de tensión y pánico, la menor se atrincheró en una de las aulas y pedía que “para negociar” pedía la presencia de la “profesora Raquel”.

Llegó a La Paz el cuerpo de mediadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS), además de personal policial, todo supervisado por la fiscal penal de menores de La Paz, Griselda Digier.

También se desplazaron al lugar autoridades de la Dirección General de Escuelas (DGE) y del Ministerio de Seguridad y Justicia.