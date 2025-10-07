A los tiros y con el arma robada a un policía, motochorros asaltaron a una pareja

Motochorros a los tiros, le robaron la motocicleta a una pareja en la ciudad de San Pedro de Jujuy y luego de un intenso operativo, con una larga persecución, finalmente los efectivos policiales lograron la captura de dos de los delincuentes y el secuestro de un arma de fuego.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo del personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Nº 2, donde además fueron trasladados los dos vehículos recuperados durante el procedimiento.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, una pareja circulaba en su motocicleta Honda Wave de 110 cc. por la avenida Las Dalias en la ciudad de San Pedro de Jujuy, cuando tres delincuentes a bordo de una motocicleta Rowser de 200 cc. les interrumpió el paso.

Los motochorros, realizaron tres disparos con un arma de fuego al suelo, apoderándose así del vehículo en el que se desplazaban las víctimas, para posteriormente escapar con rumbo desconocido.

Los damnificados contactaron con los servicios de emergencia, informando al personal policial sobre las características de los asaltantes y de los vehículos en los que ahora se desplazaban, por lo que se inició un operativo de rastrillaje por la zona.

Poco tiempo después, se tuvo el dato que los responsables del ilícito se encontraban por la localidad de Chalicán, por lo que se montó un procedimiento que derivó en la persecución de uno de los malvivientes que circulaba en la motocicleta Honda Wave que había sido sustraída en San Pedro de Jujuy, el cual fue detenido mientras intentaba ocultarse en una finca de la zona.

Sus cómplices escaparon con dirección a la ciudad de Libertador General San Martín, donde lograron sortear un control vehicular y siguieron rumbo al barrio 40 Hectáreas, donde abandonaron la motocicleta en la que se desplazaban e intentaron escapar por los cañaverales, siendo capturado uno de ellos.

Durante el operativo, además los efectivos lograron recuperar un arma de fuego que había sido sustraída tiempo atrás a un efectivo de la Unidad Regional Nº 4. Se estableció que el motovehículo marca Rowser, también había sido robado en la ciudad de San Pedro de Jujuy, contando con un pedido activo de recupero.