Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

A los tiros y con el arma robada a un policía, motochorros asaltaron a una pareja

Motochorros a los tiros, le robaron la motocicleta a una pareja en la ciudad de San Pedro de Jujuy y luego de un intenso operativo, con una larga persecución, finalmente los efectivos policiales lograron la captura de dos de los delincuentes y el secuestro de un arma de fuego.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo del personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional Nº 2, donde además fueron trasladados los dos vehículos recuperados durante el procedimiento.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales, una pareja circulaba en su motocicleta Honda Wave de 110 cc. por la avenida Las Dalias en la ciudad de San Pedro de Jujuy, cuando tres delincuentes a bordo de una motocicleta Rowser de 200 cc. les interrumpió el paso.

Los motochorros, realizaron tres disparos con un arma de fuego al suelo, apoderándose así del vehículo en el que se desplazaban las víctimas, para posteriormente escapar con rumbo desconocido.

Los damnificados contactaron con los servicios de emergencia, informando al personal policial sobre las características de los asaltantes y de los vehículos en los que ahora se desplazaban, por lo que se inició un operativo de rastrillaje por la zona.

Poco tiempo después, se tuvo el dato que los responsables del ilícito se encontraban por la localidad de Chalicán, por lo que se montó un procedimiento que derivó en la persecución de uno de los malvivientes que circulaba en la motocicleta Honda Wave que había sido sustraída en San Pedro de Jujuy, el cual fue detenido mientras intentaba ocultarse en una finca de la zona.

Sus cómplices escaparon con dirección a la ciudad de Libertador General San Martín, donde lograron sortear un control vehicular y siguieron rumbo al barrio 40 Hectáreas, donde abandonaron la motocicleta en la que se desplazaban e intentaron escapar por los cañaverales, siendo capturado uno de ellos.

Durante el operativo, además los efectivos lograron recuperar un arma de fuego que había sido sustraída tiempo atrás a un efectivo de la Unidad Regional Nº 4. Se estableció que el motovehículo marca Rowser, también había sido robado en la ciudad de San Pedro de Jujuy, contando con un pedido activo de recupero.

  • Comparan el recital de Milei con el baile de Cristina en 2013 cuando había saqueos en Tucumán

    Comparan el recital de Milei con el baile de Cristina en 2013 cuando había saqueos en Tucumán

    La presentación del libro del presidente Javier Milei en el Movistar Arena, convertida en un espectáculo con formato de recital de rock, generó polémica en redes sociales y abrió un debate que lo emparenta con una vieja crítica hacia Cristina Fernández de Kirchner: el histrionismo y la puesta en escena personal por encima de la…

  • Catamarca: concejal de Pomán denunció falta de transparencia e irregularidades del intendente Gordillo

    Catamarca: concejal de Pomán denunció falta de transparencia e irregularidades del intendente Gordillo

    Luego del anuncio del intendente Francisco Gordillo de un aumento salarial del 10% a los empleados municipales —que además será abonado en dos partes—, la concejal Maricel Quinteros se expresó públicamente cuestionando el accionar del jefe comunal y destacando el verdadero origen de dicho incremento. “Es importante dejar en claro que gracias a la lucha…

  • El Gobierno aprobó la extradición de Fred Machado

    El Gobierno aprobó la extradición de Fred Machado

    El Gobierno confirmó a través de un comunicado que pedirá la extradición a Estados Unidos de Federico “Fred” Machado, luego de que la Corte Suprema habilitara ese proceso en la causa que lo tiene como principal apuntado de una red de lavado de activos y narcotráfico. “La Oficina del Presidente informa que el Gobierno Nacional ha tomado conocimiento…

  • A los tiros y con el arma robada a un policía, motochorros asaltaron a una pareja

    A los tiros y con el arma robada a un policía, motochorros asaltaron a una pareja

    Motochorros a los tiros, le robaron la motocicleta a una pareja en la ciudad de San Pedro de Jujuy y luego de un intenso operativo, con una larga persecución, finalmente los efectivos policiales lograron la captura de dos de los delincuentes y el secuestro de un arma de fuego. Las actuaciones complementarias quedaron a cargo del personal de la Brigada de Investigaciones de la…

  • Catamarca: un joven requerido por la Justicia fue detenido por robo

    Catamarca: un joven requerido por la Justicia fue detenido por robo

    Hoy, personal de la División Investigaciones de la Policía de la Provincia cumplimentó un oficio solicitado por la Fiscalía de Instrucción de Sexta Nominación y procedió a la detención de un hombre de 25 años de edad, de apellido Medina, por una causa que se tramita en la Unidad Judicial N° 5, por el supuesto delito de robo en calidad…

  • Imputaron a Espert por presunto lavado de dinero  en el marco de la denuncia de Juan Grabois

    Imputaron a Espert por presunto lavado de dinero  en el marco de la denuncia de Juan Grabois

    Fernando Domínguez, fiscal federal de San Isidro, inició una investigación contra el diputado nacional por La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert, por presunto lavado de dinero, según confirmó el diario La Nación, en el marco de la denuncia presentada por el candidato de Fuerza Patria (FP) Juan Grabois. Esta investigación está vinculada con los…

Publicidad 1 Publicidad 2 Publicidad 3