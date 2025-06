A estadio completo, Boca Juniors cayó ante el Bayern Múnich en su segunda presentación por el Mundial de Clubes: 2 a 1

El partido entre Boca Juniors y Bayern Múnich arrancó con polémica desde el comienzo por una jugada que terminó en gol del cuadro alemán, pero que el árbitro del encuentro, Alireza Faghani, debió anularlo correctamente por un llamado del VAR. Era gol olímpico, pero un delantero del Bayern había cometido falta contra el arquero de Boca, impidiéndole llegar a la pelota.

A los 17 los alemanes se pusieron en ventaja. Nada para revisar esta vez. Gol de Harry Kane después de un despeje defectuoso de Luis Advíncula. El equipo de Russo estaba cada vez más replegado y sufriendo el ataquerival.

El segundo tiempo no mostró a un Boca mejor posicionado. El control del juego era absoluto para Bayern, que tenía 75% de posesión en los primeros 25. Boca no conseguía tener la pelota y, cuando la conseguía, despejaba al campo alemán. Los tres encargados de sostener el balón en el equipo (Zenón, Palacios y Velasco), no aparecían.

Sin embargo, a los 21 minutos llegó el empate de Boca: Miguel Merentiel armó una jugada monstruosa ante la defensa alemana y definió ante Neuer. Impresionante. Jonathan Tah y Josip Stanišić quedaron en ridículo.

Luego, el equipo europeo retomó el control, aprovechando el repliegue de Boca para conservar el empate.

A los 39, Bayern Múnich volvió a ponerse en ventaja en una jugada sucia en la que había muchísimos jugadores dentro del área de Boca, el balón le quedó a Olise para la zurda y la clavó contra un palo. Un tanto fuera de contexto.