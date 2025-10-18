A Donald Trump le preocupa no poder ir al cielo después de morir

El martes por la mañana, el presidente Donald Trump llamó al programa Fox & Friends y reveló su motivación más reciente y verdadera para negociar el fin de la guerra en Ucrania: le preocupa no poder ir al cielo después de morir.

“Quiero intentar llegar al cielo, si es posible”, explicó. “He oído que no me va bien. Estoy realmente en lo más bajo de la jerarquía. Pero si puedo llegar al cielo, esta será una de las razones”.

¡Santa madre de Dios! Vaya cosa que decir a las 8 de la mañana.

Habría sido una confesión muy inusual por parte de cualquier presidente, pero parecía especialmente atípica de este. El hombre a quien muchos de sus partidarios consideran un mesías —creencia que ha fomentado en todo momento— ahora dice que sabe que no es un santo.

Este temor a la perdición suscita algunas preguntas. La principal de ellas: ¿quién, exactamente, le ha informado al presidente de que no le “va bien” con respecto al reino de los cielos? ¿Consiguió el arcángel Miguel el número de celular de Trump de algún modo?

Es inusual oír a Trump decir algo tan introspectivo y autocrítico, como sin duda lo fue esto. Ha hablado a menudo de su roce con la muerte el verano pasado y de cómo sintió que lo cambió, pero no es habitual oírlo reconocer su propia mortalidad. Es viejo, 79 años para ser exactos, y no quiere que se lo recuerden nunca.

“Hay un punto en el que no quieres oír ‘Cumpleaños feliz’”, dijo cuando cumplió 78 años. “Solo quieres hacer como si el día no existiera”.

También dijo entonces: “Mi padre vivió mucho tiempo, mi madre vivió mucho tiempo, y fueron felices, y fueron maravillosos. Así que quizá vivamos mucho tiempo. Eso espero”.

Los recuerdos que Trump tiene de sus padres han despertado en él pensamientos sobre el cielo y el infierno en el pasado. Tras ser condenado por 34 delitos graves, en sus mítines habló de lo que debían estar pensando sus padres. “Ahora mis hermosos padres están en el cielo, eso creo”, dijo en un mitin. “Están ahí arriba, y miran hacia abajo. Dicen: ‘¿Cómo le ha pasado esto a mi hijo?’”.

Pero otras veces confesó que no estaba tan seguro de que su padre hubiera pasado las puertas del cielo.

“Sé que mi madre está en el cielo”, dijo en un mitin en el Madison Square Garden en octubre. “No estoy cien por ciento seguro de mi padre, pero casi”.

Más tarde, el martes, en la sesión informativa de la Casa Blanca, se le preguntó a Karoline Leavitt, secretaria de prensa, si Trump bromeaba cuando hablaba de ir al cielo o si “había una motivación espiritual tras sus acuerdos de paz”.

“Creo que el presidente hablaba en serio”, dijo Leavitt. “Creo que el presidente quiere ir al cielo, como espero que queramos también todos los presentes”.

Fuente: The New York Times