A cuchillazos en Catamarca: dos jóvenes heridos, uno de ellos gravemente en Fray Mamerto Esquiú

Dos jóvenes resultaron gravemente heridos tras ser atacados con un arma blanca por un grupo de personas en la vía pública. Se trata de Agustín Elizalde (24), con domicilio en el barrio Hipólito Yrigoyen de San Antonio (Fray Mamerto Esquiú), y Ángel José Viscarra (25), del barrio 40 Viviendas de Polcos (Valle Viejo). El violento episodio ocurrió durante la madrugada de este domingo en el bario Hipólito Yrigoyen localidad San Antonio, Departamento Fray Mamerto Esquiú.

Según fuentes policiales, las víctimas fueron sorprendidas por una patota que los agredió físicamente y les provocó cortes de consideración. Ambos debieron ser trasladados de urgencia al hospital San Juan Bautista donde permanecen internados bajo observación médica.

Viscarra, dijo que el ataque se produjo cuando un automóvil se detuvo repentinamente en el lugar y descendieron al menos cuatro personas fuertemente armadas, quienes los agredieron sin mediar palabra.

Las autoridades iniciaron una investigación para identificar a los agresores y esclarecer las circunstancias del hecho. En el lugar del ataque, se realizaron peritajes y se tomaron testimonios de testigos que podrían aportar datos clave.

Elizalde recibió una puñalada en el abdomen que le provocó perforación intestinal y daño en el bazo, y es de pronóstico reservado. En tanto, Viscarra sufrió una herida profunda en el costado izquierdo del tórax. Ambos fueron atendidos inicialmente en el hospital de Villa Dolores y luego trasladados de urgencia al Hospital San Juan Bautista.