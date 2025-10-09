7 años de cárcel para un enfermero que inyectó leche por las venas un bebé

El juicio en contra de Fabián Solano, el enfermero del Hospital Materno Infantil de Jujuy, imputado por “Homicidio agravado por alevosía en grado de tentativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso real” llegó a su fin. Este jueves fue el momento de la sentencia, dando lugar al pedido de la Fiscalía: Se dictó la condena de 7 años de prisión y 10 años de inhabilitación para ejercer funciones en salud.

El enfermero que cumplía funciones en el Hospital Materno Infantil a fines del mes de abril, suministró leche por medio endovenoso a un bebé de seis meses que se encontraba internado en dicho nosocomio.

El pequeño se descompensó, quedando al borde de la muerte, siendo asistido inmediatamente por el personal sanitario que a pesar de las complicaciones del caso, lograron salvarle la vida al pequeño al cabo de varios días de batallar.

De forma paralela se inició una investigación para determinar las responsabilidades de lo ocurrido, llegando hasta la persona de Fabián Solano, quien fue localizado y posteriormente detenido, imputado por el Ministerio Público de la Acusación.

Durante la investigación, se tomó conocimiento de otro hecho ocurrido dentro del mismo Hospital Materno Infantil, donde Solano habría suplantado a un anestesista.