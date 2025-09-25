Catamarca: 13 años de prisión para el padre sentenciado por abuso sexual continuado contra sus hijos mellizos

Un jurado popular declaró ayer culpable a un hombre por considerarlo autor penalmente responsable de dos hechos de “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por el grave daño en la salud y por el vínculo, continuado”.

Este jueves, el juez director del caso, Dr. Miguel Ángel Lozano fijó la pena para el condenado. Tras escuchar los alegatos de las partes, integradas por el fiscal Jorge Palacios (h) y Federico Maturano sobre la extensión de la condena, el magistrado determinó 13 años de prisión efectiva por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, continuado.

El juez ordenó que el imputado continúe en prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme y dispuso que la Secretaría de Familia y el Ministerio de Salud realicen acciones para garantizar los derechos de las víctimas, a solicitud de la asesora de menores.

El juicio estuvo a cargo del juez director Dr. Miguel Lozano Gilyam. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por los Dres. Jorge Darío Palacios y Federico Maturano; la asesora de menores fue la Dra. Sandra López Gardel. Los abogados de la querella fueron Diego y Lucas Ariel Brizuela, mientras que la defensa estuvo a cargo de los Dres. Rentin Villegas y Emanuel Ferreyra.

Recordemos que en abril pasado el jurado se declaró estanco en el marco del primer juicio popular por esta causa. El entonces juez director Marcelo Soria y el fiscal de Cámara Miguel Mauvecín denunciaron penalmente amenazas a integrantes del jurado por parte de allegados del imputado.