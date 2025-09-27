Radio TV Valle Viejo
Radio en vivo

126 artesanos de Catamarca se diplomaron en Tejido en Telar

En un emotivo acto realizado en la Universidad Nacional de Catamarca, se entregaron los certificados a 126 artesanas y artesanos textiles que finalizaron la Diplomatura en Tejido en Telar, una propuesta académica que constituye un hito en la preservación y el fortalecimiento del saber textil ancestral en la provincia.

La diplomatura se dicta a partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos de la Provincia en articulación con la Universidad Nacional de Catamarca y  la cooperación de UNESCO, Alwaleed Philanthropies y el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

La segunda cohorte, que recibió su certificación, estuvo integrada por tejedoras y tejedores de Antofagasta de la Sierra, Santa María, El Peñón y San José de Santa María, quienes forman parte de la Ruta del Telar. A lo largo de nueve módulos de formación abordaron contenidos vinculados al proceso productivo textil, desde la preparación de la materia prima, el hilado, el teñido y el tejido, hasta la presentación y comercialización de las piezas artesanales.

La primera cohorte egresó en 2024 y actualmente se encuentra en desarrollo la tercera cohorte, que se dicta en las comunidades originarias de Chistín, Laguna Blanca y Santa María, lo que da cuenta de la continuidad y consolidación del proyecto. 

El acto contó con la participación de la la ministra de Trabajo, Planificación y Recursos Humanos, Verónica Soria; el rector de la UNCA, Oscar Arellano; la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli; la intendenta de Santa María, Érika Inga; junto a otras  autoridades provinciales, municipales, y del claustro universitario. 

La Diplomatura en Tejido en Telar se enmarca en el Proyecto Ruta del Telar, impulsado por el Gobierno de Catamarca y organismos internacionales, con el objetivo de preservar el patrimonio cultural inmaterial, fortalecer la identidad local y promover oportunidades de desarrollo local económico y social para las comunidades de la provincia.

  • Este es “Pequeño J”, el narco que habría ordenado el triple crimen en Florencio Varela

    Este es “Pequeño J”, el narco que habría ordenado el triple crimen en Florencio Varela

    La investigación sobre el triple femicidio de Florencio Varela avanzó de manera significativa tras la identificación del presunto autor intelectual, conocido como “Pequeño J”. Las autoridades confirmaron que se trata de Tony Janzen Valverde Victoriano, un ciudadano peruano de 20 años, señalado como el líder narco responsable de haber ordenado el asesinato múltiple. Fuentes del…

  • Hoy sábado Boca visita a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

    Hoy sábado Boca visita a Defensa y Justicia por el Torneo Clausura

    Tras el empate 2-2 frente a Central Córdoba en La Bombonera, Boca se prepara para visitar a Defensa y Justicia este sábado desde las 19 en el estadio Norberto Tomaghello, en el marco de la fecha 10 del Torneo Clausura. El encuentro será televisado por TNT Sports y el árbitro designado es Jorge Baliño. El…

  • 126 artesanos de Catamarca se diplomaron en Tejido en Telar

    126 artesanos de Catamarca se diplomaron en Tejido en Telar

    En un emotivo acto realizado en la Universidad Nacional de Catamarca, se entregaron los certificados a 126 artesanas y artesanos textiles que finalizaron la Diplomatura en Tejido en Telar, una propuesta académica que constituye un hito en la preservación y el fortalecimiento del saber textil ancestral en la provincia. La diplomatura se dicta a partir…

  • Catamarca azotada por los fuertes vientos que provocaron destrozos en viviendas, con caída de postes y de árboles

    Catamarca azotada por los fuertes vientos que provocaron destrozos en viviendas, con caída de postes y de árboles

    Durante la noche de viernes y madrugada de este sábado se reportaron cuantiosos daños en precarias viviendas, más la caída de postes del tendido eléctrico y de árboles en distintos sectores del Valle Central. Las fuertes ráfagas del viento que estaban pronosticado para este viernes se hicieron presentes de manera más violenta en horas de…

  • Catamarca: policías detuvieron a dos personas, secuestraron una moto y recuperaron una camioneta sustraída

    Catamarca: policías detuvieron a dos personas, secuestraron una moto y recuperaron una camioneta sustraída

    A las 12:45 de hoy, a través de motoristas del COEM-Kappa, personal de la Comisaría Décima tomó conocimiento que en el barrio Los Médanos, estaría una camioneta Chevrolet S10 abandonada. Cabe señalar que, mientras los policías se dirigían al lugar, aprehendieron a un sujeto de apellido Ortega (36), puesto que habría sido sorprendido cuando empujaba el vehículo y al solicitarle la…

  • Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el triple crimen narco en Florencio Varela

    Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso por el triple crimen narco en Florencio Varela

    La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, informó este viernes que detuvieron a un quinto sospechoso, de nacionalidad boliviana, por el triple femicidio de Florencio Varela. Se trata de Lázaro Víctor Sotacuro, quien se encontraba en la ciudad de Villazón, Bolivia, cerca de la frontera con nuestro país. De momento, Alejandra Monteoliva, secretaria de Seguridad de…

Anuncio
Anuncio